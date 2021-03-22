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Обновление Конституции: на какие нормы следует обратить внимание в первую очередь? Мнение эксперта

22.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновление Конституции: на какие нормы следует обратить внимание в первую очередь? Мнение эксперта

Анализом всех поступивших предложений по тексту модернизированного Основного закона займётся Конституционная комиссия. На какие нормы Конституции следует обратить внимание в первую очередь? Чем необходимо руководствоваться при подготовке нового проекта? Об этом в программе «Контуры» говорил заслуженный юрист Беларуси, доктор юридических наук, заведующий кафедрой юридического факультета БГУ, самый опытный член Конституционной комиссии, соавтор первого Основного закона страны Григорий Василевич.


Если говорить о конституционном тексте, то нынешняя Конституция восприняла все основные международные документы, которые составляют Международный билль о правах человека, два Пакта, Всеобщую декларацию прав человека и даже Европейскую конвенцию по правам человека. Поэтому мы можем использовать лучший европейский опыт при конституционном правоприменении. Какие-то позиции, которые для нас неприемлемы, в Конституцию закладывать, конечно, нельзя. Например, то, что мы видим, когда пропагандируется нетрадиционная семейная жизнь – у нас другие традиции, другой менталитет и исторический опыт. Направлений много, но важно, чтобы была основательная работа по подготовке текста, который должен работать на перспективу, – отметил Григорий Василевич.

Предполагается, что деятельность Конституционной комиссии будет исключительно гласной, с максимальным привлечением граждан для того, чтобы учесть все мнения. Будет услышан голос всех слоёв населения, общественных объединений, политических партий.

Работа над текстом Конституции может стать наилучшим вариантом консолидации общества. Я хотел бы коснуться проекта, предложенного оппозиционными силами, скажу, что мне не понравилось в нём. Как ни странно, в этом проекте Конституции забыли о народе. Например, парламент не обязательно принимает закон большинством: от общей численности парламентариев – 220 голосов предлагается. Конституцию можно изменить простым большинством от этих 220, я делал арифметические вычисления. Один американский политолог говорил: «Власть исходит от народа и больше к нему не возвращается». Это выражение возникло в моей памяти при прочтении этого проекта. Предусматривается также, что предложенный проект Конституции принимается на референдуме, но затем коррективы будут приниматься только парламентом «в силу особой необходимости», в безотлагательных ситуациях сам парламент будет вносить изменения. Конечно, это плохо. Также там говорится о двойном гражданстве – для госслужащих это нонсенс, это исключено. Поставлен и вопрос о государственном языке: сначала упоминаются два государственных языка, но в будущем всё будет сделано для того, чтобы перейти только на белорусский язык. Нужно ли это делать? В Конституциях 1927, 1937 годов было записано четыре государственных языка. Нужно, чтобы все слои общества консолидировались, нашли общие точки соприкосновения, пришли к пониманию и работали на общую цель, – подчеркнул Григорий Василевич. 

Среди предложенных изменений есть и перераспределение полномочий ветвей власти, переход к парламентской республике. Верховенство парламента считается главным признаком демократии, но многие эксперты всё же считают, что персональная ответственность главы государства – лучше, чем размытость ответственности группы парламентариев. К тому же согласовать позиции депутатов, когда они представляют различные политические силы, порой практически невозможно.

В 1996 году в Конституции были сделаны уточнения, ориентированные на негативный опыт. Её нужно модернизировать, уточнить многие позиции. Относительно парламента, можно снять ограничения по продолжительности сессий: сейчас у нас суммарно 170 дней только парламент может заседать на пленарных заседаниях, я бы увеличил продолжительность сессий, по крайней мере для Палаты представителей. Далее – наделить парламент контрольными полномочиями. Это не значит, что депутаты приняли решение и сняли кого-то с должности, нет. Но публичная постановка вопроса о привлечении кого-то к ответственности перед главой государства, перед иным органом уже заставляет должностное лицо работать совершенно иначе. Я полагаю, что нужно решить вопрос о том, что кадровые назначения производятся с предварительного согласия, Конституция позволяет и в последующем получать согласие – так сформулировано. Но лучше, чтобы голос парламента был услышан изначально. Есть предложение о совершенствовании работы коллегиальных представительных органов, в первую очередь – местных Советов депутатов. Их роль также должна быть усилена, т.к. это непосредственные представители народа.

Часть вопросов, возникающих в ходе работы над новым текстом Основного закона страны, может быть решена и вне Конституции. Но именно она должна задавать вектор их решения. У каждого гражданина Республики Беларусь, каждого должностного лица должна быть убеждённость, что Конституция – это тот документ, который должен безукоризненно исполняться. 

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Анализом всех поступивших предложений по тексту модернизированного Основного закона займётся Конституционная комиссия. На какие нормы Конституции следует...
 
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