День национальной боли и скорби: 22 марта исполняется 78 лет со дня трагедии в Хатыни

Источник материала: ОНТ

Вся эта неделя прошла под знаком памяти. Завтра исполняет ровно 78 лет со дня Хатынской трагедии. Мы все о ней знаем с детских лет. Но чтобы осознать и прочувствовать чудовищность произошедшего в марте 1943 года, здесь надо побывать. И чем раньше в своей жизни, тем лучше. Надо возить туда своих детей и рассказывать, рассказывать и снова рассказывать – и историю Хатыни, и историю Великой Отечественной. Иначе им расскажут её другие, в своей интерпретации. 149 жителей Хатыни были сожжены заживо. Среди них – 75 детей! А ведь трагедия Хатыни – не уникальна, но именно она стала символом национальной боли и скорби. В годы войны немцы сожгли вместе с жителями 628 белорусских деревень. 186 – так и не были восстановлены.





На этой неделе в Беларуси проходит масштабная республиканская акция «Память». Все, кому она дорога, шли к мемориалам, обелискам, братским захоронениям, чтобы навести порядок или просто поклониться. В пятницу вспоминали тех, кто прошел через лагерь смерти «Озаричи». Там не расстреливали и не сжигали узников, как в других концлагерях. Там убивали холодом, голодом и болезнями. Немцы перед отступлением специально свозили в «Озаричи» больных тифом, чтобы заразить как можно больше людей. Лагерь просуществовал чуть больше недели, за это время там погибли около 20 тысяч человек. Такие трагедии не должны повторяться на нашей земле. Говорят, человек жив, пока о нем помнят. У жертв Хатыни практически не осталось детей и внуков, их всех сожгли в амбаре. Поэтому помнить должны все мы. Чтобы они жили вечно, чтобы их голоса звучали, пусть и в звоне колоколов.

Когда в «Хатыни» никого нет, здесь можно услышать стук своего сердца, которое не может биться спокойно. В такой же, как и сегодня, день здесь заживо сожгли 149 человек, таких же белорусов, как мы с вами. Просто за то, что они здесь жили, работали на земле, растили детей и мечтали о будущем, но тот мартовский день 43-го года стал для них последним.

В оглушительном крике людей, запертых в горящем сарае, они погибали вместе со своими семьями – родителями и детьми. И вот уже 78 лет нам остаётся лишь вслушиваться в эту тишину, после которой хочется кричать всему миру о том, чтобы никогда больше…

Каждый из нас, кто бывал в «Хатыни» ещё в школе, запомнил эту экскурсию на всю жизнь. В силу возраста можно не осознавать всего масштаба трагедии, но откуда этот комок подбирается к горлу и почему, глядя на детские игрушки у памятников, перед глазами появляются страшные картины? В 43-м, когда каратели силой сгоняли всех в один сарай, дети тоже наивно задавали вопросы. Только ответов на них уже было не узнать никогда.

Он проводил здесь сотни экскурсий, но до сих пор не может сдержать слёз. Директор мемориального комплекса «Хатынь» особенно дорожит временем, когда ему удаётся побыть одному. И не перестаёт повторять – это история касается каждого.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»: «Моя семья осталась в оккупированном Минске, моей маме было три года, когда началась война, их бросили воспитатели в детском саду, сами убежали, а детей побросали. Потом пришли немцы. И на протяжении войны у всех детей брали кровь для своих солдат и офицеров, в том числе и у моей мамы. Я не знаю, смогу ли я передать это своим детям – страшное чувство опустошённости… Это чувство эмпатии, этого переживания – оно должно быть нам свойственно всем, потому что если мы это не прочувствуем, то не поймём, а не поймём, то, я боюсь, мы забудем и рискуем снова пережить это всё».

Живым напоминанием о зверствах нацистов были шесть жителей Хатыни, которым удалось спастись. Один взрослый и пятеро детей. В прошлом году из жизни ушёл последний из них… Но всю свою жизнь они не просто говорили, а умоляли лишь об одном…

Он стал прообразом непокорённого человека – этот памятник сегодня известен во всём мире. Мужчина с мальчиком на руках – Иосиф Каминский нашёл сына умирающим и держал до последних секунд. Чувства, которые испытываешь, узнавая об этом впервые, не забываются. И сегодня уже новое поколение старается делать всё, чтобы так было всегда.

В свободное от уроков время ученики 75-й гимназии буквально по крупицам восстанавливают Хатынь такой, какой она была в мирное время. Проекту гимназии «Нам засталася спадчына» уже 20 лет. Своими руками ученики делают макеты мест, которые остались лишь в истории… В этом году девятиклассники решили восстановить Хатынь. Они ищут карты, вчитываются в каждое слово воспоминаний и к 9 мая обещают подарить музею мемориального комплекса ещё живую деревню, которая словно восстала из пепла.

И вопрос «зачем?» звучит у каждого белоруса, который знает, что память о жертвах Великой Отечественной войны – это не просто высокопарные слова или фраза из учебника. Это действительно важно для нашего мира сегодня. В эти дни по всей стране проходит масштабная акция по благоустройству мемориалов и обелисков времен Великой Отечественной войны. Живая дорога памяти. Хатынь стала мемориалом, где создали кладбище сожжённых в Беларуси деревень, но практически в каждом населённом пункте Беларуси есть обелиски, памятники и просто места, за которыми важно ухаживать. Чтобы ещё многие поколения приходили сюда, даже просто за тем, чтобы помолчать.

Хатынь, Дальва, Борки, Ола и еще сотни сожжённых деревень. Это история, которая живёт в каждом из нас не только в памятные даты. Находясь здесь, мы вспоминаем трагическое прошлое, но представляем, конечно, мирное будущее, которое зависит только от нас самих. Чтобы сдержать слёзы, мы поднимаем глаза к небу с мыслями о том, что каждый погибший в той войне белорус живёт в наших сердцах. И всегда будет жить здесь на 54-м километре магистрали Минск – Витебск, в нашей деревне Хатынь.

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