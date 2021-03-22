Война за историческую правду: зачем России понадобилось ужесточать ответственность за оправдание нацизма?

Источник материала: ОНТ

Вызовы, с которыми и мы, и россияне столкнулись в последнее время, во многом схожи. Начиная от попыток «раскачать» страну изнутри и заканчивая посягательством на историческую память. Соседи не стали ждать «когда гром грянет», ещё в феврале в России ужесточили наказание за неповиновение силовикам на массовых акциях и за нарушения при их финансировании. На днях российские парламентарии приняли (уже в третьем чтении) закон о просветительской деятельности. С его помощью государство сможет контролировать, кто и что «вливает» в уши юным россиянам под видом обучающих семинаров и нет ли в этом «антироссийской пропаганды». Ну и, наконец, на любые попытки реабилитации нацизма россияне реагируют жёстко и молниеносно. На уходящей неделе Госдума приняла законопроект об усилении ответственности за клевету и оскорбление ветеранов – от многомиллионных штрафов до лишения свободы. А вообще, это чудовищно и необъяснимо, что в России или у нас, где буквально каждый клочок земли пропитан кровью солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной, назрела сама необходимость принимать такие законы. Не мы открыли этот фронт, но именно нам предстоит сражаться и победить. Чтобы защитить память павших, а ещё, чтобы не стыдно было смотреть в глаза живым ветеранам.

Говорит и показывает Москва. На этой неделе «коллективный Запад» в который раз продемонстрировал, что ему это не только не интересно, но многое там считают даже опасным. Утверждение, что человечество пережило эпоху войн, опять обнажило свой шаткий фундамент. Нет, вокруг все еще стреляют. Только теперь атаки информационные. Сейчас снаряды снова легли подо Ржевом. Фильм, снятый россиянами к очередной годовщине окончания одной из самых кровавых битв Второй мировой войны, оказался ограничен к показу на площадке видео-хостинга YouTube. В американской корпорации посчитали, что это видео «может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», в фильме присутствует шок-контент. На запись поставлено ограничение 18+, его убрали из рекомендаций и продвижения. Хотя ни одной сцены насилия в фильме нет. Хроника тяжелых боев – да, воспоминания очевидцев – тоже. Так для кого же «Ржев» может быть опасен? Наверное, для тех, кто утверждает, что не все немецкие солдаты были убийцами и совершали для Германии не менее героические поступки, чем советские войны? Или для тех, кто сожалеет, что фашисты убили мало наших людей и не взяли Москву? А то бы пили баварское…

«Не поперхнитесь», говорят на это в России. И, оставив любые попытки переубедить партнеров, начали применять к ним недавно принятые законодательные нормы. А решение YouTube нарушает не только закон о цензуре и о праве граждан на свободное получение информации, но и ни много ни мало – основной закон страны. Летом в Конституцию были внесены поправки, касающиеся защиты исторической памяти. Там черным по белому: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Т.е. даже если кому-то очень хочется.

Чтобы понять смысл и необходимость новой российской конституционной поправки, надо вспомнить, сколько в последнее время было атак на итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн. По всей Европе сносили памятники советским солдатам, чествовали бывших карателей и ветеранов СС, рассказывали, что не СССР, а именно Союзные войска победили фашизм, а наши военачальники лишь выслуживались перед ставкой, бросая в котел войны миллионы жизней солдат. На Западе уже давно считают, что нет никакого подвига Советской армии. И эту мысль активно транслируют на российских волнах. Особенно в интернете, где много молодых мозгов, а им, считают некоторые, незачем гордиться собственной страной. Должно быть все определенно: есть Европа и США – это добро, а есть плохие русские парни.

С таким набором нарративов проще и из Вечного огня сделать мангал или танцплощадку или, например, ветерана обозвать предателем и холуем. За примерами далеко ходить не надо – так ведь считает сам лидер оппозиции Алексей Навальный. За слушаниями по делу нашего земляка, ветерана Игната Артеменко, который обвинил блогера в клевете, следила вся российская либеральная тусовка. Ожидаемо Навального поддерживали. Мол, он герой, а ветеран – кукла с медальками. В иные времена оппозиционер мог быть оправдан. Сегодня, в дополнение к сроку за мошенничество, он получил штраф в 10 тысяч долларов.

Если кто-то захочет в будущем повторить «подвиг» Навального, государство теперь ответит пятью годами тюрьмы. В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь оно приравнивается к реабилитации нацизма. Это преступление, считают и в Беларуси и в России, не имеет сроков давности. Только в прошлом году Следственный комитет возбудил 10 уголовных дел о геноциде против мирного населения СССР. Защита исторического прошлого – это и защита будущего государства.

Разве будет стоить чего-то человеку, презирающему подвиги предков, да и в общем «наученного Родину не любить», встать на сторону ее разрушающих, взять в руки, если не оружие, то коктейль Молотова? И не такое ли российское поколение больше понравится западным партнерам? Путин – убийца. Сказал на этой неделе Байден. Его слова уже берут на знамена, обещающие раскачать Россию к весне и вывести на улицы «миллионы» несогласных. Выходите, говорят в Кремле, вас обязательно встретят.

Армен Гаспарян, политолог: «Вы попробуйте в США выйти оскорбить государство. Ну, а потом мы с вами по итогам вашей отсидки многолетней побеседуем, что является драконовскими мерами. Любое государство, так исторически получилось, оно должно о себе заботиться. Может, это для кого-то неочевидно, но, к сожалению, нынешнему поколению «Тик-Тока» надо объяснять в формате комиксов, потому что обычные человеческие слова до них не доходят. Это, конечно, упущение системы образования и в России, и в Беларуси. Но, я надеюсь, что хотя бы шприц-антидот в виде арестов, судов и всего прочего, это людей отрезвит».

Таким отрезвляющим стал целый пакет так называемых государство охранительных документов, который российская Госдума начала принимать еще до Нового года. Изменения коснулись практически всех сфер публичной политической деятельности, зарубежного финансирования партий, участия в незаконных акциях и их освещения журналистами, агитации в Интернете. И штрафы, и сроки многократно увеличены. Сейчас власть занялась, собственно, самой Всемирной паутиной. Владельцев иностранных интернет-площадок хотят заставить работать по российским законам. Если им такое не понравится, с этого поля их просто уберут. Первым на очереди может стать Twitter, ему уже грозит реальная блокировка. Письмо с претензией направлено Роскомнадзором и в администрацию Google, который владеет платформой YouTube. Как раз из-за ограничения фильма о событиях «кровавого клинча» 42-го 43-го годов. Ответа ждут и в России, и в Беларуси, там, где восстановили историческую справедливость и на народные деньги поставили в Тверской области памятник Советскому солдату. Так что в каком-то смысле сейчас это тоже наша общая битва за Ржев.

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