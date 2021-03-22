|
Памяти жертв Хатыни: в Беларуси в мемориальном комплексе прошел митинг-реквием
22.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года каратели сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей деревни – 149 человек, в том числе 75 детей. В мемориальном комплексе «Хатынь» прошёл митинг-реквием «Лампада памяти», передает «МИР 24».
Возложить цветы к памятнику собрались тысячи людей со всей страны, многие были с детьми. Александр Лукашенко приехал с сыновьями. Президент заявил, что теории фашизма и сегодня, порой, находят своих приверженцев. И задача нынешних поколений – не допустить повторения истории.
Хатынь стала символом геноцида белорусского народа. За время Великой Отечественной ее судьбу повторили более девяти тысяч белорусских деревень. В 1969 году на месте сожженной Хатыни был открыт мемориальный комплекс как символ мужества и непокорности народа.
Памятник включен в государственный список историко-культурного наследия Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мемориальном комплексе «Хатынь» прошёл митинг-реквием «Лампада памяти».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)