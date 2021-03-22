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Памяти жертв Хатыни: в Беларуси в мемориальном комплексе прошел митинг-реквием

22.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года каратели сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей деревни – 149 человек, в том числе 75 детей. В мемориальном комплексе «Хатынь» прошёл митинг-реквием «Лампада памяти», передает «МИР 24».

Возложить цветы к памятнику собрались тысячи людей со всей страны, многие были с детьми. Александр Лукашенко приехал с сыновьями. Президент заявил, что теории фашизма и сегодня, порой, находят своих приверженцев. И задача нынешних поколений – не допустить повторения истории.

«Вторая Мировая война была не просто войной. Она стала планомерным истреблением наших славянских народов. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинство врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила», – заявил Лукашенко.

Хатынь стала символом геноцида белорусского народа. За время Великой Отечественной ее судьбу повторили более девяти тысяч белорусских деревень. В 1969 году на месте сожженной Хатыни был открыт мемориальный комплекс как символ мужества и непокорности народа.

Памятник включен в государственный список историко-культурного наследия Беларуси.



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В мемориальном комплексе «Хатынь» прошёл митинг-реквием «Лампада памяти».
 
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