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Дмитрий Мезенцев займет пост госсекретаря Союзного государства

22.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Мезенцев займет пост государственного секретаря Союзного государства. Указ об этом подписал Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

До него должность госсекретаря Союзного государства занимал Григорий Рапота. Указом президента Беларуси он был освобожден от должности. Ему также была объявлена благодарность за вклад в развитие Союзного государства.

Дмитрию Мезенцеву 62 года, он родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. С апреля 2019 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси.

С 2009-го по 2012-й Дмитрий Мезенцев занимал пост губернатора Иркутской области. В 2013-м вступил в должность генерального секретаря ШОС, срок полномочий длился три года. В 2017-м был избран председателем комитета Совета Федерации по экономической политике. Позже перешел на дипломатическую работу.

Как заявили в российском МИДе, Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства обеспечит преемственность работы, направленную на углубление отношений Москвы и Минска.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Соответствующий указ подписал председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко.
 
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