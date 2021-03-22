Дмитрий Мезенцев займет пост госсекретаря Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Мезенцев займет пост государственного секретаря Союзного государства. Указ об этом подписал Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

До него должность госсекретаря Союзного государства занимал Григорий Рапота. Указом президента Беларуси он был освобожден от должности. Ему также была объявлена благодарность за вклад в развитие Союзного государства.

Дмитрию Мезенцеву 62 года, он родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. С апреля 2019 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси.

С 2009-го по 2012-й Дмитрий Мезенцев занимал пост губернатора Иркутской области. В 2013-м вступил в должность генерального секретаря ШОС, срок полномочий длился три года. В 2017-м был избран председателем комитета Совета Федерации по экономической политике. Позже перешел на дипломатическую работу.

Как заявили в российском МИДе, Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства обеспечит преемственность работы, направленную на углубление отношений Москвы и Минска.