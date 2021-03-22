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Утро понедельника. Основное за выходные, погода и бесполезная цифра
Источник материала: Onliner
Наконец-то понедельник и можно легально работать. В выходные были задержания, неудержимый рост IT, разгадка необычных SMS и другие события — все это надо осмыслить. И приспособиться к новым. Например, к гололедице, выбоине на МКАД и к тому, что Беларуси разрешили выступать на Олимпиаде под официальным флагом.
Что было
В
«Европочта», рассылавшая SMS с призывом проголосовать на «Голосе»,
Директор ПВТ Всеволод Янчевский
А в Исландии все
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