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Утро понедельника. Основное за выходные, погода и бесполезная цифра

22.03.2021 07:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наконец-то понедельник и можно легально работать. В выходные были задержания, неудержимый рост IT, разгадка необычных SMS и другие события — все это надо осмыслить. И приспособиться к новым. Например, к гололедице, выбоине на МКАД и к тому, что Беларуси разрешили выступать на Олимпиаде под официальным флагом.

Что было

В воскресенье неизвестные задержали лидера Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова. Это одно из объединений, подавших заявку на проведение 25 марта Дня воли.

«Европочта», рассылавшая SMS с призывом проголосовать на «Голосе», сообщила, что ее взломали.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский рассказал, что «все растет», «убыли» в парке практически нет и туда продолжают вступать сотни компаний.

А в Исландии все любуются извержением.

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Наконец-то понедельник и можно легально работать. В выходные были задержания, неудержимый рост IT, разгадка необычных SMS и другие события — все это надо осмыслить. И...
 
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