Утро понедельника. Основное за выходные, погода и бесполезная цифра

Источник материала: Onliner

Наконец-то понедельник и можно легально работать. В выходные были задержания, неудержимый рост IT, разгадка необычных SMS и другие события — все это надо осмыслить. И приспособиться к новым. Например, к гололедице, выбоине на МКАД и к тому, что Беларуси разрешили выступать на Олимпиаде под официальным флагом.

Что было

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