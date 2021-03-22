ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мир ждет глобальный дефицит воды

22.03.2021 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене "становится актуальной как никогда".

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Об этом в понедельник, 22 марта, пишет ТАСС.

По ее словам, ситуация с нехваткой воды усугубится и за счет других глобальных проблем, в том числе из-за последствий пандемии.

Азуле отметила, что мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.


«Вода — это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», — подчеркнула глава организации.

Одре Азуле предложила разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов, чтобы определить соответствующие варианты политики.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене "становится актуальной как никогда".
 
Новости дня
Новости разные
 
Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by