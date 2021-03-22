Мир ждет глобальный дефицит воды

пишет ТАСС. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Об этом в понедельник, 22 марта,ТАСС.





По ее словам, ситуация с нехваткой воды усугубится и за счет других глобальных проблем, в том числе из-за последствий пандемии.





Азуле отметила, что мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.









«Вода — это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», — подчеркнула глава организации.





Одре Азуле предложила разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов, чтобы определить соответствующие варианты политики.











