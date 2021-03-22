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Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"

22.03.2021 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету звездного аргентинца 768 матчей за каталонскую команду.

Подробности - в материале РБК-Украина.

10-ка "Барсы" вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". Попав в состав, Лионель побил рекорд бывшего капитана и игрока команды Хави Эрнандеса, на счету которого было 767 матчей во всех турнирах.
За предыдущие 767 матчей Месси забил 661 гол и отдал 290 результативных передач.
Месси играет за первую команду "Барселоны" с октября 2004 года.

Напомним, что "Барселона" вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей в 1/8 финала "ПСЖ".
 
 
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету звездного аргентинца 768 матчей за каталонскую команду.
 
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