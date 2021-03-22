|
Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
Источник материала: Партизан
Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету звездного аргентинца 768 матчей за каталонскую команду.
Подробности - в материале
10-ка "Барсы" вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". Попав в состав, Лионель побил рекорд бывшего капитана и игрока команды Хави Эрнандеса, на счету которого было 767 матчей во всех турнирах.
За предыдущие 767 матчей Месси забил 661 гол и отдал 290 результативных передач.
Месси играет за первую команду "Барселоны" с октября 2004 года.
Напомним, что "Барселона" вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей в 1/8 финала "ПСЖ".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету звездного аргентинца 768 матчей за каталонскую команду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)