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Международный форум обсудит, как организовать переговоры в Минске

22.03.2021 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 22 марта, в Вильнюсе состоится Форум Калиновского, который проводит литовский Сейм в сотрудничестве с офисом Светланы Тихановской.





Участники обсудят, как помочь белорусам и вывести страну из кризиса: как организовать переговоры, международное посредничество и повлиять на власти в Беларуси.

Кроме Светланы Тихановской, в форуме примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, Верховный представитель ЕС Жозеп Баррель, помощник Ангелы Меркель Матиас Лютенберг, председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макалистер, посол США в Беларуси Джули Фишер, основатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, многие другие.

Конференция пройдет 22 марта с 11: 00 до 18: 30 по минскому времени. Трансляцию можно будет смотреть ЗДЕСЬ.
 
 
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В понедельник, 22 марта, в Вильнюсе состоится Форум Калиновского, который проводит литовский Сейм в сотрудничестве с офисом Светланы Тихановской.
 
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