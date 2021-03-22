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Лукашенко предупредил тех, «кто сознательно пытается возродить символы нацизма»

22.03.2021 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 21 марта в Хатыни прошла Всебелорусская молитва о мире. В митинге-реквиеме к годовщине хатынской трагедии принял участие Александр Лукашенко с сыновьями

Трансляция прошла на YouTube-канале АТН.


Фото: president.gov.by

Отметим, в мемориальном комплексе «Хатынь» — памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине со дня трагедии деревни Хатынь. 

Лукашенко заявил, что накануне очередной годовщины хатынской трагедии хочет обратиться к тем, «кто сознательно пытается возродить символы нацизма», цитирует tut.by

— Пусть это единицы. Как говорят: «В семье не без урода». Но такие, к сожалению, есть в современной Беларуси. Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: «Иди и смотри!» 
 
 
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Вечером 21 марта в Хатыни прошла Всебелорусская молитва о мире. В митинге-реквиеме к годовщине хатынской трагедии принял участие Александр Лукашенко с сыновьями
 
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