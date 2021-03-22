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Оппозиция, скорее всего, не получит разрешение на празднование "Дня воли"

22.03.2021 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разрешение на празднование "Дня воли", скорее всего, получено не будет, сообщили "Интерфакс-Запад" в офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") в воскресенье.

"Система получения разрешения на проведение массового мероприятия такая, что Мингорисполком просит заявителей подписать документ у ряда госорганов, в том числе и МВД, пишет interfax.by. Отказ от МВД уже получен, и теперь у нас есть право опротестовать его в установленном порядке. Но отказ нам дан в такие сроки, что мы уже не успеем до 25 марта его опротестовать. Соответственно, разрешение мы не получим", - рассказала сотрудница офиса.

Как сообщалось, в воскресенье в Минске задержали лидера Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Борисова.

БСДП вместе с движением "За свободу" и общественной организации БНФ "Адраджэнне" являются заявителями акции оппозиции, посвященной Дню воли. Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени этих трех юридических лиц.


Первый в истории День Воли, 1990 год. Надпись на растяжке: «Беларусь савецкая- Беларусь бяз будучыні», фото: 1863x.com


Глава КГБ Беларуси ранее заявлял о том, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День Воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.
 
Теги: Минск
 
 
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Разрешение на празднование "Дня воли", скорее всего, получено не будет, сообщили "Интерфакс-Запад" в офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") в...
 
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