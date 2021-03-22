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Провластная группа «Галасы ЗМеста» записала для «Евровидения» две новые песни
Источник материала: Навiны
Музыкальная группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые композиции для конкурса песни «Евровидение — 2021».
«Мне позвонили: "Ребята, а можете еще одну песню написать?" Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали», — цитирует
Одна из песен сейчас в процессе аранжировки, готовится видеоверсия.
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Музыкальная группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые композиции для конкурса песни «Евровидение — 2021».
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