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Провластная группа «Галасы ЗМеста» записала для «Евровидения» две новые песни

22.03.2021 08:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Музыкальная группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые композиции для конкурса песни «Евровидение — 2021».

Провластная группа «Галасы ЗМеста» записала для «Евровидения» две новые песни

«Мне позвонили: "Ребята, а можете еще одну песню написать?" Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали», — цитирует СТВ фронтмена Дмитрия Бутакова.

Одна из песен сейчас в процессе аранжировки, готовится видеоверсия.

Лидер группы добавил, что никакого шоу на сцене не планируется.

 
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Музыкальная группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые композиции для конкурса песни «Евровидение — 2021».
 
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