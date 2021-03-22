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Активистку Инну Добротвор задерживали за расклеенные в подъезде портреты политзаключенных

22.03.2021 08:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Активистка Движения «За Свободу», мать пятерых детей Инна Добротвор 21 марта была задержана, на нее составлен протокол о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, в рамках проверки по уголовному делу дома прошел обыск.

Активистку Инну Добротвор задерживали за расклеенные в подъезде портреты политзаключенных
Фото: телеграм-канал «Могилевская Драйв 97»

За Инной Добротвор пришли около 13:30, заявив, что с ней хочет поговорить заместитель начальника УВД Заводского района Сергей Довнар, сообщил БелаПАН ее муж, журналист и активист Илья Добротвор. В подъезде, где проживает семья, расклеены фотографии политзаключенных, а на окнах квартиры висели плакаты с Виктором Бабарико, Марией Колесниковой, Светланой Тихановской и герб «Погоня».

«На жену составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Кроме того, проводят доследственную проверку по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества). В рамках проверки у нас дома прошел обыск», — пояснил Добротвор.

Инна была в отделении примерно до 17:30, потом ее привезли домой. По ее словам, в результате обыска изъят бело-красно-белый флажок, сорвана фотография Бабарико, «Погоню» не трогали.

В декабре 2020 года Илья и Инна Добротвор были задержаны и оштрафованы в общей сложности на 95 базовых величин (2565 рублей). Тогда у супругов в милиции забрали все наличные деньги, мобильные телефоны, флеш-карты.

 
 
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Активистка Движения «За Свободу», мать пятерых детей Инна Добротвор 21 марта была задержана, на нее составлен протокол о нарушении порядка проведения массовых...
 
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