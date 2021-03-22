Виктор Лукашенко — об Олимпиаде: «Наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн»

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Глава НОК в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том, как проходит подготовка и о взаимоотношениях с МОК.

Старший сын Лукашенко рассказал, что чуть ли не каждый месяц приходят новые вводные от организаторов Олимпиады, сообщает TUT.BY .

— По международным каналам мы пока подтверждаем, что Олимпиада должна состояться. Зажечься олимпийский огонь должен 23 июля 2021 года. Что касается пребывания спортсменов на Олимпиаде, в олимпийской деревне, то здесь очень много ограничений, новых вводных.

У спортсменов будет мобильное приложение, с помощью которого будут мониторить их здоровье — информация будет передаваться организаторам Игр, рассказал глава НОК. Спортсмены должны будут прибыть на мероприятия за пять дней до начала Игр и уехать через два дня после завершения. Кроме того, спортсмены не смогут посещать другие спортивные состязания в качестве зрителей.

Виктор Лукашенко также сообщил, что белорусские спортсмены будут жить в олимпийской деревне, завоевано 74 лицензии (планируется более 100), делегация Беларуси будет состоять из примерно 200 человек — это спортсмены, тренеры, медперсонал и технические сотрудники.

Тесты планируется проводить пока один раз в четыре дня. Есть серьезные ограничения: дистанцирование в районе 2 метров друг от друга, спортсмены смогут тренироваться и выступать на соревнованиях, а экскурсии и выезды за пределы деревни не предусматриваются. Кроме того, по его словам, пока не планируется обязательная вакцинация, но правила будут одинаковы для всех спортсменов.

Лукашенко также рассказал о форме наших спортсменов: дизайном и пошивом занимались только белорусские специалисты:

— Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично.

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Что касается в целом ситуации между НОК Беларуси и МОК, мы с ними всегда были в достаточно близком общении, отношениях. Здесь стоит сказать о переработке устава НОК: очень много сделано, очень много было переговоров, движения навстречу друг другу. Здесь мы тоже нашли достаточно конструктивный подход и со стороны МОК. Но что касается отдельных пунктов, конечно, они были сугубо политизированные. И в будущем мы этот вопрос разрешим.

Надеемся, что это будет двустороннее движение, ибо раньше такого движения не наблюдалось. Всю информацию, которая была нужна для МОК, мы представляли, выборы в НОК у нас проведены сугубо по нашему уставу.