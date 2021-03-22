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Есть ли феминитивы в словарях? Тест по «поэткам» и «докторицам»

22.03.2021 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Феминитив — это имя существительное женского рода, обозначающее женщину и образованное от однокоренных существительных мужского рода, которые обозначают мужчин. Как правило, феминитивы служат для уточнения профессии, социального статуса, места жительства. Но если с «минчанкой» готово смириться большинство читателей TUT.BY, то к «поэткам» и «психологиням» многие еще не готовы. А есть ли такие слова в словаре? Узнайте с нами.

Для этого теста мы проверяли слова по трем толковым словарям русского языка под редакцией лингвистов Дмитрия Ушакова, Сергея Ожегова и Татьяны Ефремовой, загруженных на сайт «Академик».

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Феминитив - это имя существительное женского рода, которое обозначает женщину и образовано от однокоренных существительных мужского рода, которые обозначают...
 
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