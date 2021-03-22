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Через "Европочту" рассылались сообщения о "Голосе": компания заявила о взломе

22.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания "Европочта", через сервис которой 20 марта рассылались сообщения о голосовании в системе "Голос", заявила о взломе.


Сообщения о "Голосе" от "Европочты" / Еврорадио

"Уважаемые клиенты! Информируем вас, что сегодня, 20 марта, был взломан сервис по отправке сообщений "Европочты". Произошла несанкционированная отправка сообщений. Приносим вам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении на сайте компании.

"Европочта" занимается доставкой посылок по Беларуси. Компания относится к ЗАО "Интернет-магазин Евроопт", поэтому рассылка сообщений о голосовании, которое инициировал штаб Светланы Тихановской, удивило многих пользователей.

Пропагандистские телеграм-каналы уже успели обвинить во взломе белорусскую оппозицию, пишет euroradio.fm
 
 
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Компания "Европочта", через сервис которой 20 марта рассылались сообщения о голосовании в системе "Голос", заявила о взломе.
 
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