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Через "Европочту" рассылались сообщения о "Голосе": компания заявила о взломе
Источник материала: Партизан
Компания "Европочта", через сервис которой 20 марта рассылались сообщения о голосовании в системе "Голос", заявила о взломе.
Сообщения о "Голосе" от "Европочты" / Еврорадио
"Уважаемые клиенты! Информируем вас, что сегодня, 20 марта, был взломан сервис по отправке сообщений "Европочты". Произошла несанкционированная отправка сообщений. Приносим вам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении на сайте компании.
"Европочта" занимается доставкой посылок по Беларуси. Компания относится к ЗАО "Интернет-магазин Евроопт", поэтому рассылка сообщений о голосовании, которое инициировал штаб Светланы Тихановской, удивило многих пользователей.
Пропагандистские телеграм-каналы уже успели обвинить во взломе белорусскую оппозицию,
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Компания "Европочта", через сервис которой 20 марта рассылались сообщения о голосовании в системе "Голос", заявила о взломе.
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