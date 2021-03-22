



Сообщения о "Голосе" от "Европочты" / Еврорадио





"Уважаемые клиенты! Информируем вас, что сегодня, 20 марта, был взломан сервис по отправке сообщений "Европочты". Произошла несанкционированная отправка сообщений. Приносим вам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении на сайте компании.





"Европочта" занимается доставкой посылок по Беларуси. Компания относится к ЗАО "Интернет-магазин Евроопт", поэтому рассылка сообщений о голосовании, которое инициировал штаб Светланы Тихановской, удивило многих пользователей.





пишет euroradio.fm Пропагандистские телеграм-каналы уже успели обвинить во взломе белорусскую оппозицию,euroradio.fm



