Российский политолог: Кто-то взял список экс-премьеров РБ, находящихся в Москве, и составил кремлевскую «президентскую колоду» для Беларуси

пишет российский политолог Андрей Суздальцев. Появившиеся в белорусском медиапространстве ничем не подтвержденные слухи о том, что в Москве имеется список преемников А. Лукашенко не может не привлечь внимание,российский политолог Андрей Суздальцев.





Более того, в Интернете указываются конкретные фамилии, с которыми, мол, уже «работают» кремлевские «кадровики». Упомянуты М. Мясникович, С. Сидорский, С. Румас и А. Кобяков. Причем, никаких, даже косвенных доказательств, позволяющих считать, что данные персоны уже рассматриваются в качестве «кандидатов Кремля», не приводится.





Иными словами, просто взят список бывших белорусских чиновников высокого ранга, по тем или иным причинам находящихся в Москве, и кто-то составил кремлевскую «президентскую колоду» для Беларуси.

Не удержимся и отметим, что 90% лиц, которые озвучены в Интернете в качестве кандидатов, по целому ряду причин не только не могут рассматриваться в качестве кандидатов, но даже никогда не вернутся в Беларусь.





Но, такого рода «сочинительство» в нынешних условиях распада белорусского политического режима, все-таки представляет определенную опасность для всех вышеперечисленных экс-премьеров РБ.





Зачем нервировать людей?



