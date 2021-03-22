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Российский политолог: Кто-то взял список экс-премьеров РБ, находящихся в Москве, и составил кремлевскую «президентскую колоду» для Беларуси

22.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Упомянуты М. Мясникович, С. Сидорский, С. Румас и А. Кобяков.

Появившиеся в белорусском медиапространстве ничем не подтвержденные слухи о том, что в Москве имеется список преемников А. Лукашенко не может не привлечь внимание, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Более того, в Интернете указываются конкретные фамилии, с которыми, мол, уже «работают» кремлевские «кадровики». Упомянуты М. Мясникович, С. Сидорский, С. Румас и А. Кобяков. Причем, никаких, даже косвенных доказательств, позволяющих считать, что данные персоны уже рассматриваются в качестве «кандидатов Кремля», не приводится.

Иными словами, просто взят список бывших белорусских чиновников высокого ранга, по тем или иным причинам находящихся в Москве, и кто-то составил кремлевскую «президентскую колоду» для Беларуси.
 
Не удержимся и отметим, что 90% лиц, которые озвучены в Интернете в качестве кандидатов, по целому ряду причин не только не могут рассматриваться в качестве кандидатов, но даже никогда не вернутся в Беларусь.

Но, такого рода «сочинительство» в нынешних условиях распада белорусского политического режима, все-таки представляет определенную опасность для всех вышеперечисленных экс-премьеров РБ.

Зачем нервировать людей?
 
 
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