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На Олимпиаду в Токио от Беларуси поедут около 200 человек
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил президент НОК Виктор Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
Frank Hoermann
"Мы будем жить в олимпийской деревне. Завоевано 74 лицензии. Мы планируем ещё немного большим 100. Делегация Беларуси будет около 200 человек", - ц
Президент НОК уточнил, что в состав делегации войдут спортсмены, тренеры, медицинский персонал и технические сотрудники. "Тесты (ПЦР - Прим. ИФ) планируется проводить пока раз в четыре дня", - рассказал он.
По словам Лукашенко, будут серьёзные ограничения и в части дистанцирования. "Ты приехал, оттренировался, выступил на соревнованиях и все. Никаких экскурсий, никаких выездов за территорию деревни не предусматривается",- отметил он.
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Об этом сообщил президент НОК Виктор Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
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