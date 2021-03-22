Экс-возлюбленный Бузовой случайно показал свою новую девушку

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший бойфренд "поющей ведущей" Ольги Бузовой, который отрицает все слухи о своей неверности, допустил промах: Давид Манукян нечаянно показал свою девушку.

Бузова рассталась с бойфрендом в конце января, обвинив его в неверности и проявлении агрессии. После этого фолловеры певицы стали искать всех любовниц и корить блогера за неверность, что он активно отрицал. Помогла и сама Бузова: ревнивая звезда набросилась на замужнюю коллегу Давы - Дарью Палей и, судя по всему, обозналась.

В прошедшие выходные экс-возлюбленный Бузовой допустил ошибку: Дава показал свою новую избранницу, причем, сделал это на виду у подписчиков Instagram.

Красотка попала в кадр в пикантной обстановке: блогер записывал новый ролик и случайно "засветил" брюнетку, которая лежала на его кровати.

Интересно, что компромат мгновенно исчез из stories, но фолловеры успели запечатлеть этот момент и даже разгадать личность дамы.

По предположениям "неравнодушных", Манукян закрутил роман со свой ассистенткой Анной, и романтическая связь между ними возникла во времена отношений с Бузовой. Подогрело слухи и трогательное поздравление помощницы, опубликованное в день рождения Манукяна, где они позировали с новым членом семьи блогера.

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