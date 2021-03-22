Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Одна в миллион лет": Марцинкевич оценил вероятность аварии на БелАЭС

После радиационной аварии максимального, 7-го уровня на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года экспертами был разработал появился так называемый постфукусимский набор требований к системам безопасности атомных станций, рассказал Марцинкевич в интервью Sputnik Литва .

"Что касается самой Японии, там все было остановлено сразу до того, как они разобрались, что произошло и почему. Были приостановлены и проекты по строительству атомных электростанций в Европе, в России, МАГАТЭ остановила вообще все", ― сказал Марцинкевич.

После того, как "постфукусимский" кодекс о требованиях по уровню безопасности был внедрен, в проектах Росатома на энергоблоках UVR-1200 порядка 30% ― это стоимость систем безопасности, всего на энергоблоках UVR-1200 систем безопасности насчитывается 36 штук, добавил эксперт.

"Вероятность повторения запроектной аварии, то есть аварии, которую не смогли предусмотреть разработчики проекта, составляет 10-6 в год, то есть авария, подобная фукусимской, может произойти в количестве одна штука в один миллион лет", пояснил Марцинкевич.

Он также прокомментировал претензии литовской стороны к белорусской АЭС, которые высказывались еще на этапе ее строительства и не прекратились в настоящее время.

"Чего именно опасаются господа литовцы, сказать сложно, может быть, у них нереализованные запасы йода на складах пылились, надо было сбросить, вероятнее всего", ― отметил Марцинкевич.

По словам эксперта, находившаяся в Литве Игналинская атомная электростанция была самой новой и самой последней АЭС в Советском союзе. С учетом уроков, полученных в Чернобыле в 1986 году к реакторам РБМК-1500, стоявшим на Игналинской АЭС, было докручено около двух десятков дополнительных систем безопасности, "то есть что касается Игналинской, там ничего произойти не могло, и ее закрытие в 2009 году ― это сугубо политическое явление", пояснил Марцинкевич.

"А опасения по поводу ВВЭР-1200 (такой реактор установлен на первом энергоблоке БелАЭС) ― это фантомные боли и не более того. Рассчитывать на то, что там что-то произойдет ― это сказки", ― резюмировал специалист.

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