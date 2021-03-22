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"Одна в миллион лет": Марцинкевич оценил вероятность аварии на БелАЭС
22.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После радиационной
© AP / Aksana Manchuk
"Что касается самой Японии, там все было остановлено сразу до того, как они разобрались, что произошло и почему. Были приостановлены и проекты по строительству атомных электростанций в Европе, в России, МАГАТЭ остановила вообще все", ― сказал Марцинкевич.
После того, как "постфукусимский" кодекс о требованиях по уровню безопасности был внедрен, в проектах Росатома на энергоблоках UVR-1200 порядка 30% ― это стоимость систем безопасности, всего на энергоблоках UVR-1200 систем безопасности насчитывается 36 штук, добавил эксперт.
"Вероятность повторения запроектной аварии, то есть аварии, которую не смогли предусмотреть разработчики проекта, составляет 10-6 в год, то есть авария, подобная фукусимской, может произойти в количестве одна штука в один миллион лет", пояснил Марцинкевич.
Он также прокомментировал претензии литовской стороны к белорусской АЭС, которые высказывались еще на этапе ее строительства и не прекратились в настоящее время.
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"Чего именно опасаются господа литовцы, сказать сложно, может быть, у них нереализованные запасы йода на складах пылились, надо было сбросить, вероятнее всего", ― отметил Марцинкевич.
По словам эксперта, находившаяся в Литве Игналинская атомная электростанция была самой новой и самой последней АЭС в Советском союзе. С учетом уроков, полученных в Чернобыле в 1986 году к реакторам РБМК-1500, стоявшим на Игналинской АЭС, было докручено около двух десятков дополнительных систем безопасности, "то есть что касается Игналинской, там ничего произойти не могло, и ее закрытие в 2009 году ― это сугубо политическое явление", пояснил Марцинкевич.
"А опасения по поводу ВВЭР-1200 (такой реактор установлен на первом энергоблоке БелАЭС) ― это фантомные боли и не более того. Рассчитывать на то, что там что-то произойдет ― это сказки", ― резюмировал специалист.
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