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Я не в ловушке: принц Уильям ответил брату принцу Гарри
22.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский принц Уильям резко опроверг слова своего брата Гарри о жизни в королевстве: по словам наследника престола, никакой "ловушки" не существует.
Премьера
© AFP 2020 / DOMINIC LIPINSKI
Теперь же инсайдеры издания Daily Mail попросили передать Гарри ответ принца Уильяма: по словам приближенных, муж Кейт Миддлтон не считает, что попал в ловушку дворцовой системы.
В отличии от младшего родственника, герцог Кембриджский гордится тем, что считается вторым наследником на трон после принца Чарльза и давно "понял свое предназначение и принял путь, избранный лично для него".
"Когда дело доходит до долга и службы, он - отражение своей бабушки и больше похож на истинного внука королевы", - заявил инсайдер, приближенный к внукам Ее Величества.
Напомним, что принц Гарри совсем недавно
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