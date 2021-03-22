Я не в ловушке: принц Уильям ответил брату принцу Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Уильям резко опроверг слова своего брата Гарри о жизни в королевстве: по словам наследника престола, никакой "ловушки" не существует.

Премьера сенсационного интервью Меган Маркл и ее супруга состоялась несколько недель назад, но его отголоски по-прежнему волнуют семью Елизаветы II. Напомним, что в момент беседы принц Гарри заявил, что был в ловушке монархии, как и его брат и отец, которые не могут убежать от своих обязанностей.

Теперь же инсайдеры издания Daily Mail попросили передать Гарри ответ принца Уильяма: по словам приближенных, муж Кейт Миддлтон не считает, что попал в ловушку дворцовой системы.

В отличии от младшего родственника, герцог Кембриджский гордится тем, что считается вторым наследником на трон после принца Чарльза и давно "понял свое предназначение и принял путь, избранный лично для него".

"Когда дело доходит до долга и службы, он - отражение своей бабушки и больше похож на истинного внука королевы", - заявил инсайдер, приближенный к внукам Ее Величества.

Напомним, что принц Гарри совсем недавно поговорил с принцем Уильямом после скандального интервью, но так и не смог "достучаться" до обиженного отца Чарльза.

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