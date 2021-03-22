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Какой может быть новая Конституция Беларуси
Источник материала: Навiны
На минувшей неделе был дан официальный старт процессу подготовки новой редакции Основного закона. Конституционной комиссии нужно уже к 1 августа
Политическую модель менять не планируется
Госорганы, например, Палата представителей, стали собирать предложения по изменению Конституции еще осенью прошлого года. В парламент, как заявляется, уже поступили тысячи различных предложений, а на прошлой неделе Александр Лукашенко встретился с членами созданной Конституционной комиссии, которая и должна подготовить к 1 августа ключевые пункты для изменения Основного закона.
При этом переписывать полностью Основной закон вроде не планируется. Власти ссылаются на результаты «масштабного соцопроса», согласно которому более 65% респондентов не видят смысла в изменении Конституции.
Тогда какие корректировки все-таки возможны?
Белорусский бизнес, например, хочет чувствовать себя более защищенным, поэтому
Белорусские партии в рамках темы по изменению Конституции предлагали перейти к
Однако есть большая вероятность, что в Конституцию будут внесены совсем не те изменения, за которые выступает бизнес-сообщество или партийные структуры.
«Государство вряд ли будет менять политическую модель и стимулировать, например, развитие партийного строительства. А зачем? В случае развития
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Маловероятно, считает он, что и по экономическим вопросам будут внесены существенные корректировки в Основной закон.
«В нынешней Конституции уже продекларировано и равенство всех форм собственности, и равные права для осуществления хозяйственной деятельности, и равную защиту для всех предприятий. Поэтому де-юре, с точки зрения Конституции, уже всё хорошо», — говорит эксперт БелаПАН, близкий к госорганам.
По его мнению, основное внимание будет уделено другим вопросам.
«Наибольшие дискуссии могут возникнуть по теме распределения полномочий между ветвями власти, а также по вопросу функций Всебелорусского народного собрания, которое, видимо, получит конституционный статус. Наверное, вопросы геополитического выбора Беларуси также будут обсуждаться в ходе подготовки новой редакции Конституции», — считает собеседник БелаПАН.
Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на Всебелорусском народном собрании в феврале, предложил
«На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в Основной закон нашей страны», — сказал Макей.
Зачем нужна новая редакция Конституции?
Белорусские политологи полагают, что готовить изменения в Конституцию власти стали по нескольким причинам.
«Тема конституционной реформы тянется давно. В госаппарате и у самого Александра Лукашенко, видимо, есть ощущение, что суперпрезидентская, очень вертикальная власть имеет уязвимости, и нужно перераспределять полномочия и ответственность в пользу других органов власти. Эта необходимость давно уже назрела, и в этом, наверное, одна из причин конституционной реформы», — отметил в комментарии для БелаПАН политолог, программный координатор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.
Триггером конституционной реформы, считают эксперты, стал политический кризис.
«Власть увидела беспрецедентную вспышку протестных настроений в прошлом году и вынуждена реагировать на это. Желательно, конечно, чтобы реакция власти снижала степень разногласий в обществе, однако, боюсь, что на фоне политической конфронтации конституционная реформа, предложенная государством, может еще больше обострить раскол в обществе», — предположил в комментарии для БелаПАН учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.
Весьма дискуссионным, считают эксперты, может оказаться предложение белорусского МИД исключить из Основного закона пункт о стремлении Беларуси к нейтралитету.
«На самом деле, никой нейтральности нет, так как Беларусь находится в ОДКБ и плотно сотрудничает с Россией в военной сфере. К тому же власти открытым текстом дают понять, что политика у нас многовекторная, но длина одного вектора может быть гораздо больше, чем других. Поэтому, видимо, МИД и предлагает исключить из Конституции пункт о стремлении Беларуси к нейтральности, который де-факто не соответствует действительности», — предполагает Мельянцов.
Однако если предложение МИД окажется в проекте новой Конституции, это может вызвать широкий негативный отклик в обществе, предполагают политологи.
«Еще в начале 1990-х тема нейтралитета Беларуси увязывалась в публичном пространстве с опасениями того, что отсутствие в Конституции нормы о нейтралитете может привести к участию белорусских солдат в боевых действиях за пределами страны. Поэтому, конечно, возможное исключение этого пункта из Основного закона может вызвать общественный резонанс», — считает Прейгерман.
Однако, добавляет он, поскольку Беларусь входит в ОДКБ и взяла определенные обязательства перед Россией в военной сфере, «то де-юре и сейчас Беларуси особо ничего не мешает отправлять военнослужащих в разного рода зарубежные миссии».
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Также резонанс может вызвать, считают политологи, тема, касающаяся полномочий Всебелорусского народного собрания, которому собираются придать конституционный статус.
Эксперты не исключают, что этому собранию может быть предоставлено право
При этом у экспертов пока нет единого мнения по поводу того, одобрит ли Александр Лукашенко такое предложение.
«Он лидер популистского толка, Александр Лукашенко всегда апеллировал к народу и неоднократно заявлял, что ему не нужны посредники для диалога с народом. Соответственно, с этой точки зрения логично, чтобы его избирал народ напрямую, а не Всебелорусское народное собрание», — размышляет Мельянцов.
Однако, добавляет он, политическая ситуация может меняться, и поэтому точно сказать, чем именно будет заниматься и кого именно будут избирать члены Всебелорусского народного собрания, пока невозможно.
Поэтому эксперты не исключают сценария, при котором верховная власть поддержит инициативу наделить Всебелорусское народное собрание правом избирать главу государства, и соответствующий пункт появится в Конституции.
«Выступая на февральском Всебелорусском народном собрании, Лукашенко сказал, что для его сторонников должны быть обеспечены гарантии безопасности даже в случае смены власти. Поэтом для нынешней власти может показаться логичным вариант, который такую безопасность обеспечит. В этом случае механизм, при котором все ключевые фигуры, в том числе президент, будут избираться на Всебелорусском народном собрании, может показаться для власти весьма привлекательным», — резюмировал Прейгерман.
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