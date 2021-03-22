Какой может быть новая Конституция Беларуси

На минувшей неделе был дан официальный старт процессу подготовки новой редакции Основного закона. Конституционной комиссии нужно уже к 1 августа подготовить свои предложения . Какой окажется новая Конституция Беларуси?





Политическую модель менять не планируется

Госорганы, например, Палата представителей, стали собирать предложения по изменению Конституции еще осенью прошлого года. В парламент, как заявляется, уже поступили тысячи различных предложений, а на прошлой неделе Александр Лукашенко встретился с членами созданной Конституционной комиссии, которая и должна подготовить к 1 августа ключевые пункты для изменения Основного закона.

При этом переписывать полностью Основной закон вроде не планируется. Власти ссылаются на результаты «масштабного соцопроса», согласно которому более 65% респондентов не видят смысла в изменении Конституции.

Тогда какие корректировки все-таки возможны?

Белорусский бизнес, например, хочет чувствовать себя более защищенным, поэтому предлагает внести изменения в Конституцию, повышающие степень независимости судебной системы, в частности, избираемость судей (сейчас судьи назначаются президентом).

Белорусские партии в рамках темы по изменению Конституции предлагали перейти к смешанной системе выборов депутатов, которая предполагает, что в парламент будут избираться не только прямым голосованием, но и по партийным спискам.

Однако есть большая вероятность, что в Конституцию будут внесены совсем не те изменения, за которые выступает бизнес-сообщество или партийные структуры.

«Государство вряд ли будет менять политическую модель и стимулировать, например, развитие партийного строительства. А зачем? В случае развития партийного строительства могут появиться структуры, финансируемые с Востока или с Запада, что не соответствует интересам государства», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН информированный собеседник в околоправительственных кругах.

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Маловероятно, считает он, что и по экономическим вопросам будут внесены существенные корректировки в Основной закон.

«В нынешней Конституции уже продекларировано и равенство всех форм собственности, и равные права для осуществления хозяйственной деятельности, и равную защиту для всех предприятий. Поэтому де-юре, с точки зрения Конституции, уже всё хорошо», — говорит эксперт БелаПАН, близкий к госорганам.

По его мнению, основное внимание будет уделено другим вопросам.

«Наибольшие дискуссии могут возникнуть по теме распределения полномочий между ветвями власти, а также по вопросу функций Всебелорусского народного собрания, которое, видимо, получит конституционный статус. Наверное, вопросы геополитического выбора Беларуси также будут обсуждаться в ходе подготовки новой редакции Конституции», — считает собеседник БелаПАН.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на Всебелорусском народном собрании в феврале, предложил исключить из Основного закона положение о том, что государство стремится к нейтралитету.

«На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в Основной закон нашей страны», — сказал Макей.

Зачем нужна новая редакция Конституции?

Белорусские политологи полагают, что готовить изменения в Конституцию власти стали по нескольким причинам.

«Тема конституционной реформы тянется давно. В госаппарате и у самого Александра Лукашенко, видимо, есть ощущение, что суперпрезидентская, очень вертикальная власть имеет уязвимости, и нужно перераспределять полномочия и ответственность в пользу других органов власти. Эта необходимость давно уже назрела, и в этом, наверное, одна из причин конституционной реформы», — отметил в комментарии для БелаПАН политолог, программный координатор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.

Триггером конституционной реформы, считают эксперты, стал политический кризис.

«Власть увидела беспрецедентную вспышку протестных настроений в прошлом году и вынуждена реагировать на это. Желательно, конечно, чтобы реакция власти снижала степень разногласий в обществе, однако, боюсь, что на фоне политической конфронтации конституционная реформа, предложенная государством, может еще больше обострить раскол в обществе», — предположил в комментарии для БелаПАН учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Весьма дискуссионным, считают эксперты, может оказаться предложение белорусского МИД исключить из Основного закона пункт о стремлении Беларуси к нейтралитету.

«На самом деле, никой нейтральности нет, так как Беларусь находится в ОДКБ и плотно сотрудничает с Россией в военной сфере. К тому же власти открытым текстом дают понять, что политика у нас многовекторная, но длина одного вектора может быть гораздо больше, чем других. Поэтому, видимо, МИД и предлагает исключить из Конституции пункт о стремлении Беларуси к нейтральности, который де-факто не соответствует действительности», — предполагает Мельянцов.

Однако если предложение МИД окажется в проекте новой Конституции, это может вызвать широкий негативный отклик в обществе, предполагают политологи.

«Еще в начале 1990-х тема нейтралитета Беларуси увязывалась в публичном пространстве с опасениями того, что отсутствие в Конституции нормы о нейтралитете может привести к участию белорусских солдат в боевых действиях за пределами страны. Поэтому, конечно, возможное исключение этого пункта из Основного закона может вызвать общественный резонанс», — считает Прейгерман.

Однако, добавляет он, поскольку Беларусь входит в ОДКБ и взяла определенные обязательства перед Россией в военной сфере, «то де-юре и сейчас Беларуси особо ничего не мешает отправлять военнослужащих в разного рода зарубежные миссии».

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Также резонанс может вызвать, считают политологи, тема, касающаяся полномочий Всебелорусского народного собрания, которому собираются придать конституционный статус.

Эксперты не исключают, что этому собранию может быть предоставлено право избирать высших должностных лиц в стране, и этот пункт в проекте новой Конституции может породить большие разногласия в обществе.

При этом у экспертов пока нет единого мнения по поводу того, одобрит ли Александр Лукашенко такое предложение.

«Он лидер популистского толка, Александр Лукашенко всегда апеллировал к народу и неоднократно заявлял, что ему не нужны посредники для диалога с народом. Соответственно, с этой точки зрения логично, чтобы его избирал народ напрямую, а не Всебелорусское народное собрание», — размышляет Мельянцов.

Однако, добавляет он, политическая ситуация может меняться, и поэтому точно сказать, чем именно будет заниматься и кого именно будут избирать члены Всебелорусского народного собрания, пока невозможно.

Поэтому эксперты не исключают сценария, при котором верховная власть поддержит инициативу наделить Всебелорусское народное собрание правом избирать главу государства, и соответствующий пункт появится в Конституции.

«Выступая на февральском Всебелорусском народном собрании, Лукашенко сказал, что для его сторонников должны быть обеспечены гарантии безопасности даже в случае смены власти. Поэтом для нынешней власти может показаться логичным вариант, который такую безопасность обеспечит. В этом случае механизм, при котором все ключевые фигуры, в том числе президент, будут избираться на Всебелорусском народном собрании, может показаться для власти весьма привлекательным», — резюмировал Прейгерман.

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