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Медики рассказали, какие пять продуктов нужно исключить из рациона, чтобы продлить молодость

22.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали, какие пять продуктов нужно исключить из рациона, чтобы продлить молодость

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  • 22.03.2021, 8:52
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Медики рассказали, какие пять продуктов нужно исключить из рациона, чтобы продлить молодость

В процессе преждевременного старения огромную роль играет не только генетика.

Очень важными факторами являются и внешнее воздействие на организм. И на некоторые из них мы не можем иметь влияния, а вот на рацион питания мы можем воздействовать.

Медики назвали пять продуктов, которые приближают человека к преждевременной старости, пишет rbc.ua.

Белый хлеб

В процессе соединения рафинированных сахаров с белками образовываются конечные продукты гликирования. Они ускоряют процессы старения и ухудшают хронические болезни. Замените белый хлеб на продукты из пророщенного зерна. В них содержатся антиоксиданты, и практически нет сахара.

Белый сахар

Этот продукт вызывает самое большое количество проблем и способствует образованию КПГ. А это ведет к разрушению коллагена в организме. Избыток сахара в рационе сильно ускоряет процессы старения.

Трансжиры и маргарин

Такие продукты вызывают ускоренное появление морщин на коже. Маргарин – это гидрогенизированное масло, трансжир. Он может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ожирению и онкологии. Особенно опасно, когда трансжиры накапливаются в организме.

Фритюр

Чипсы, картофель фри и другие продукты, которые жарятся в масле во фритюре – злейшие враги здорового организма. В процессе повторного нагрева масла образовывается запредельное количество трансжиров и свободных радикалов. Они могут влиять на молекулы на уровне ДНК и это губительно для кожи человека. Также в этих продуктах очень много соли, которая забирает молодость.

Молочные продукты

Ученые до сих пор продолжают споры о полезности и вредности молочных продуктов. В молочных продуктах содержится лактоза и организм человека не всегда готов ее усваивать. Именно этот показатель может влиять на старение при употреблении молочных продуктов.

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В процессе преждевременного старения огромную роль играет не только генетика.
 
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