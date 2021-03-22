Источник материала: Хартия'97

Глава Меджлиса крымскотатарского народа: Верим, что проливным дождем смоет российских оккупантов 22.03.2021, 8:38

Рефат Чубаров

Фото: charter97.org/Иван Межуй

На территории полуострова воцарится мир и уверенность в завтрашнем дне.

21 марта глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился в "Фейсбуке" к соотечественникам по случаю праздника Наврез Байрам – дня весеннего равноденствия.

"Мы верим, что, как каждый год все вокруг обновляется и оживает и приходит на землю весна, предвестником которой для многих народов является Наврез Байрам, так же и наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, а на территории полуострова воцарится мир, спокойствие, по-весеннему надежда и уверенность в завтрашнем дне", – написал глава Меджлиса.

Он отметил роль праздника в условиях оккупации.

"Особое значение сохранение древних народных традиций, укрепление межкультурных отношений приобретает во время продолжающейся уже семь лет подряд оккупации Российской Федерацией Крыма, гонений, притеснений, которые испытывают крымские татары и этнические украинцы в аннексированном РФ Крыму за свое неповиновение агрессору и за то, что продолжают отстаивать территориальную целостность Украины включительно с Крымом", – объяснил Чубаров.

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