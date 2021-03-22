Сотрудник Кобринской ветстанции присоединился к стачке: «Оставаться в стороне мне не позволяет совесть»

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Заведующий хозяйством Кобринской районной ветеринарной станции Александр Кравчук объявил о своем присоединении к общенациональной забастовке с 25 марта.





— Мое решение не только из-за локальных проблем, связанных с моей работой, — дискриминацией людей по инвалидности, но и глобальных, — приводит слова Александра Кравчука Радыё Рацыя . — Они возникли в нашей стране из-за непрофессионального руководства, что привело государство к политическому, экономическому и социальному кризису.

В то время, когда в стране убивают, калечат граждан, по надуманным и сфабрикованным делам сажают в тюрьмы, незаконно облагают штрафами, когда наступил правовой дефолт, оставаться в стороне и быть равнодушными к искалеченным судьбам наших граждан, сфальсифицированным выборам мне не позволяют моя гражданская позиция и моя совесть, — заявил Александр Кравчук.

Он живет в деревне Девятки, является инвалидом второй группы.

Свое присоединение к забастовке Александр считает вкладом в празднование Дня Воли.