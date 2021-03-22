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К мобильной экосистеме Huawei подключится сторонний производитель смартфонов

22.03.2021 09:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Huawei запустила собственный аналог сервисов Google после предпринятых против нее американскими властями ограничительных мер. Так появилась платформа Huawei Mobile Services (HMS), которую можно назвать альтернативой Google Mobile Services (GMS). Согласно новым данным, вскоре к HMS может подключиться сторонний производитель мобильных устройств — Meizu.

Новость не кажется особенно примечательной с первого взгляда, однако на деле это означает рост конкуренции, которую обеспечивают вендоры, присутствующие на одном из крупнейших в мире мобильных рынков.

В данный момент HMS не может эффективно конкурировать на международном рынке, практически полностью завязанном на мобильных сервисах Google. В то же время в нынешней ситуации китайские производители не могут расслабиться на фоне возможного бана со стороны США. Это, вероятно, приведет к дальнейшей поддержке HMS.

В настоящее время HMS Core работает в Android, Harmony OS и LiteOS.

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Компания Huawei запустила собственный аналог сервисов Google после предпринятых против нее американскими властями ограничительных мер. Так появилась платформа Huawei Mobile...
 
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