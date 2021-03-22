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К мобильной экосистеме Huawei подключится сторонний производитель смартфонов
Источник материала: Onliner
Компания Huawei запустила собственный аналог сервисов Google после предпринятых против нее американскими властями ограничительных мер. Так появилась платформа Huawei Mobile Services (HMS), которую можно назвать альтернативой Google Mobile Services (GMS). Согласно новым данным, вскоре к HMS может
Новость не кажется особенно примечательной с первого взгляда, однако на деле это означает рост конкуренции, которую обеспечивают вендоры, присутствующие на одном из крупнейших в мире мобильных рынков.
В данный момент HMS не может эффективно конкурировать на международном рынке, практически полностью завязанном на мобильных сервисах Google. В то же время в нынешней ситуации китайские производители не могут расслабиться на фоне возможного бана со стороны США. Это, вероятно, приведет к дальнейшей поддержке HMS.
В настоящее время HMS Core работает в Android, Harmony OS и LiteOS.
Android, экран 6.6" AMOLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.6" AMOLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2232), Qualcomm Snapdragon 675, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Компания Huawei запустила собственный аналог сервисов Google после предпринятых против нее американскими властями ограничительных мер. Так появилась платформа Huawei Mobile...
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