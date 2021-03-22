Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

Источник материала: Onliner Хочется делать бизнес без особой возни на старте? Есть накопления, которые хочется вложить и быстро получить отдачу? На «Барахолке» Onliner можно купить готовый бизнес: с персоналом, наработанными клиентами, готовым помещением. Салон красоты, бильярдная с почти 20-летним стажем, личный заводик... Посмотрели, что предлагают продавцы, сколько это стоит и какую прибыль можно получать практически со старта.

Салоны красоты

Бьюти-индустрия — один из самых беспроигрышных вариантов ведения бизнеса. Война войной, а красота по расписанию. Укомплектованные салоны красоты и нейл-бары — в числе самых многочисленных вариантов, которые владельцы выставляют на продажу.

Например, в Советском районе Минска можно купить салон красоты с чистой прибылью в две тысячи долларов за месяц. Форма собственности — ООО, продавец говорит об упрощенном налогообложении.





«В салоне высокие потолки, большое количество света. Есть комната отдыха, лаборатория для хранения продукции, два входа — служебный и главный. Площадь салона — 90 кв. м», — говорится в объявлении о продаже. Аренда помещения обходится в 980 евро в месяц, салон красоты находится на цокольном этаже жилого дома. Штат укомплектован мастерами высшей категории — весь набор.

Бизнесу шесть лет, соучредители продают салон, потому что решили прекратить партнерство. Правда, такой салон красоты обойдется недешево — в 45 тыс. долларов.

Дороговато? Есть более доступные варианты. К примеру, недалеко от метро «Площадь Якуба Коласа» можно посмотреть салон попроще и гораздо дешевле — за 17,5 тыс. белорусских рублей, или около 7 тыс. долларов. При желании можно и поторговаться.

Общая площадь — вдвое меньше (43 кв. м), два парикмахерских места, место для маникюра и педикюра, стойка администратора, рабочая зона для перманентного макияжа.





«Все рабочие места мастеров укомплектованы оборудованием, расходные материалы одноразовые, косметические средства заказываются регулярно у постоянных поставщиков», — говорит продавец.

Кафе, клубы и рестораны

Через «Барахолку» Onliner можно купить кафе, столовые, кофейни, бары и прочие заведения в полной комплектации. Из интересных предложений — кафе-столовая в Парке высоких технологий за 25 тыс. долларов. Чистая прибыль заведения — 3 тыс. долларов в месяц.

Кафе работает уже 17 лет. Общая площадь помещения — 122 кв. м, 40 посадочных мест. В день здесь продается около 300 обедов. Месячная плата за аренду — 1098 рублей. Персонал остается. Это два повара, две хозяюшки и кассир. Помещение продается с мебелью — «под ключ».





Собственник решил продать кафе из-за смены сферы деятельности. Купить заведение в ПВТ можно в рассрочку на два года с первоначальным платежом 15 тыс. долларов.

Если по душе более «вечерние» и недорогие заведения в центре, есть неплохой бильярдный клуб за 10 тыс. долларов. Собственник Андрей отдавал этому бизнесу душу почти 20 лет, но сейчас переезжает жить в другую страну. Говорит, что расставаться жалко: есть постоянные клиенты, отличный персонал.

— Я бы оставил бизнес: все идет, все прибыльно, но нет человека, которому можно довериться, — говорит Андрей. — Решение было очень тяжело принять. Люди, которые будут заниматься клубом, поймут, что место очень популярное и люди приходят к нам с большой благодарностью. Например, люди, которым одиноко, приходят насладиться компанией. Есть постоянные клиенты, которые приходят уже в течение десяти лет.





Срок окупаемости, считает продавец, — не более пяти месяцев. Андрей продает бизнес просто по себестоимости оборудования.

— Бильярдный клуб мы продаем с условием, что персонал не выбросят на улицу. Люди давно и хорошо работают, они проверены временем, — говорит он.

Помещение в 150 кв. м находится в аренде, заключен долгосрочный договор. Средняя годовая цена за аренду — 500 евро плюс коммунальные. Отдельное здание, отдельный вход, большая парковка. Клуб вмещает пять столов для игры в бильярд, бар и стойку администратора. В баре продаются разливное пиво, коктейли, закуски.

Магазины и мастерские

Ищете готовый бизнес практически за копейки? Есть вариант в центре города: недалеко от площади Победы продается мастерская по изготовлению ключей. Государственная аренда — 400 рублей в месяц за помещение почти в 25 кв. м. с отдельным входом в подвале жилого дома и хорошим ремонтом.

— Одно помещение полностью оборудовано и укомплектовано для услуг по изготовлению ключей и сопутствующих услуг. Второе — 11,3 кв. м — свободно и готово для новых идей, — рассказывает продавец. Мужчина занимается еще одним бизнесом, поэтому времени на мастерскую не хватает.





Продавец говорит, что чистая прибыль неплохая, конкурентов практически нет. Что по цене? Если покупать бизнес со всем оборудованием (мебелью, станками, заготовками, ноутбуком, программаторами, микроволновкой, чайником и прочей техникой), он обойдется в 5 тысяч долларов, если без — полторы тысячи.

Месячные расходы, помимо аренды, около 200 рублей. Коммуналка обходится примерно в 50—60 рублей, интернет — 40, вывески — около 80. Один нюанс: нужен сотрудник.

Если сомневаетесь в доходах от мастерской, беспроигрышным вариантом всегда будет продуктовый магазин . Он находится на улице Долгобродской. Продавец говорит, что такой бизнес дает 1—2 тыс. рублей чистой прибыли в месяц. У магазинчика есть лицензия на торговлю алкоголем и табачными изделиями. Площадь объекта — 49 кв. м, торгового зала — 42.





«Сплоченный и ответственный коллектив, налажен весь рабочий процесс, стандарты обслуживания и т. д., наработана база поставщиков с предоставлением скидок, мини-опт в рестораны, небольшие магазины и кафе», — пишет продавец.

Стеллажи, витрины, холодильники — все в комплекте. Операционные расходы — зарплата персоналу, коммуналка, налоги, аренда.

Фотостудии

Мечтали о собственной фотостудии? Тоже есть готовый вариант. Студия в районе площади Якуба Коласа с более чем трехлетним «стажем» работы. Здесь все готово на максималках: оборудование (вспышки, отражатель, фоны), раскрученный инстаграм-аккаунт и сайт, база постоянных клиентов. В 2020 году чистая прибыль составила 10,2 тыс. долларов.

«Студию можно использовать не только для фото- и видеосъемки, но и как арт-пространство, также для проведения мероприятий, выставок или мастер-классов. Можно работать как самому, так и с наемными сотрудниками — в штате есть обученные администратор-фотограф и smm-менеджер», — пишет продавец.





Фотостудия находится в здании старого завода, есть парковка, вход без ограничений круглосуточный. Составлен годовой договор аренды, с автоматическим продлением. Площадь помещения — 205,6 кв. м, высота потолков — 5,5 м. Есть четыре различных по стилю зала, в каждом есть большое окно. Арендная плата — в среднем 960 долларов в месяц, коммуналка — 60, зарплата сотрудникам — 250. Стоимость готового бизнеса — почти 18,5 тысячи долларов.

Что еще?

Кроме магазинов, заведений и салонов красоты, на Барахолке Onliner можно купить даже... небольшой завод. Например, за 60 тысяч долларов можно купить деревообрабатывающее предприятие в Витебске — даже в рассрочку. Или ленточную пилораму в Минске — за 8,5 тысячи долларов.

Также из готовых бизнесов — доставка еды, СТО в центре Минска, печатные центры и другое.