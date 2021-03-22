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Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

22.03.2021 09:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хочется делать бизнес без особой возни на старте? Есть накопления, которые хочется вложить и быстро получить отдачу? На «Барахолке» Onliner можно купить готовый бизнес: с персоналом, наработанными клиентами, готовым помещением. Салон красоты, бильярдная с почти 20-летним стажем, личный заводик... Посмотрели, что предлагают продавцы, сколько это стоит и какую прибыль можно получать практически со старта.

Салоны красоты

Бьюти-индустрия — один из самых беспроигрышных вариантов ведения бизнеса. Война войной, а красота по расписанию. Укомплектованные салоны красоты и нейл-бары — в числе самых многочисленных вариантов, которые владельцы выставляют на продажу.

Например, в Советском районе Минска можно купить салон красоты с чистой прибылью в две тысячи долларов за месяц. Форма собственности — ООО, продавец говорит об упрощенном налогообложении.

Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

«В салоне высокие потолки, большое количество света. Есть комната отдыха, лаборатория для хранения продукции, два входа — служебный и главный. Площадь салона — 90 кв. м», — говорится в объявлении о продаже. Аренда помещения обходится в 980 евро в месяц, салон красоты находится на цокольном этаже жилого дома. Штат укомплектован мастерами высшей категории — весь набор.

Бизнесу шесть лет, соучредители продают салон, потому что решили прекратить партнерство. Правда, такой салон красоты обойдется недешево — в 45 тыс. долларов.

Дороговато? Есть более доступные варианты. К примеру, недалеко от метро «Площадь Якуба Коласа» можно посмотреть салон попроще и гораздо дешевле — за 17,5 тыс. белорусских рублей, или около 7 тыс. долларов. При желании можно и поторговаться.

Общая площадь — вдвое меньше (43 кв. м), два парикмахерских места, место для маникюра и педикюра, стойка администратора, рабочая зона для перманентного макияжа.

Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

«Все рабочие места мастеров укомплектованы оборудованием, расходные материалы одноразовые, косметические средства заказываются регулярно у постоянных поставщиков», — говорит продавец.

Кафе, клубы и рестораны

Через «Барахолку» Onliner можно купить кафе, столовые, кофейни, бары и прочие заведения в полной комплектации. Из интересных предложений — кафе-столовая в Парке высоких технологий за 25 тыс. долларов. Чистая прибыль заведения — 3 тыс. долларов в месяц.

Кафе работает уже 17 лет. Общая площадь помещения — 122 кв. м, 40 посадочных мест. В день здесь продается около 300 обедов. Месячная плата за аренду — 1098 рублей. Персонал остается. Это два повара, две хозяюшки и кассир. Помещение продается с мебелью — «под ключ».

Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

Собственник решил продать кафе из-за смены сферы деятельности. Купить заведение в ПВТ можно в рассрочку на два года с первоначальным платежом 15 тыс. долларов.

Если по душе более «вечерние» и недорогие заведения в центре, есть неплохой бильярдный клуб за 10 тыс. долларов. Собственник Андрей отдавал этому бизнесу душу почти 20 лет, но сейчас переезжает жить в другую страну. Говорит, что расставаться жалко: есть постоянные клиенты, отличный персонал.

— Я бы оставил бизнес: все идет, все прибыльно, но нет человека, которому можно довериться, — говорит Андрей. — Решение было очень тяжело принять. Люди, которые будут заниматься клубом, поймут, что место очень популярное и люди приходят к нам с большой благодарностью. Например, люди, которым одиноко, приходят насладиться компанией. Есть постоянные клиенты, которые приходят уже в течение десяти лет.

Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

Срок окупаемости, считает продавец, — не более пяти месяцев. Андрей продает бизнес просто по себестоимости оборудования.

— Бильярдный клуб мы продаем с условием, что персонал не выбросят на улицу. Люди давно и хорошо работают, они проверены временем, — говорит он.

Помещение в 150 кв. м находится в аренде, заключен долгосрочный договор. Средняя годовая цена за аренду — 500 евро плюс коммунальные. Отдельное здание, отдельный вход, большая парковка. Клуб вмещает пять столов для игры в бильярд, бар и стойку администратора. В баре продаются разливное пиво, коктейли, закуски.

Магазины и мастерские

Ищете готовый бизнес практически за копейки? Есть вариант в центре города: недалеко от площади Победы продается мастерская по изготовлению ключей. Государственная аренда — 400 рублей в месяц за помещение почти в 25 кв. м. с отдельным входом в подвале жилого дома и хорошим ремонтом.

— Одно помещение полностью оборудовано и укомплектовано для услуг по изготовлению ключей и сопутствующих услуг. Второе — 11,3 кв. м — свободно и готово для новых идей, — рассказывает продавец. Мужчина занимается еще одним бизнесом, поэтому времени на мастерскую не хватает.

Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

Продавец говорит, что чистая прибыль неплохая, конкурентов практически нет. Что по цене? Если покупать бизнес со всем оборудованием (мебелью, станками, заготовками, ноутбуком, программаторами, микроволновкой, чайником и прочей техникой), он обойдется в 5 тысяч долларов, если без — полторы тысячи.

Месячные расходы, помимо аренды, около 200 рублей. Коммуналка обходится примерно в 50—60 рублей, интернет — 40, вывески — около 80. Один нюанс: нужен сотрудник.

Если сомневаетесь в доходах от мастерской, беспроигрышным вариантом всегда будет продуктовый магазин. Он находится на улице Долгобродской. Продавец говорит, что такой бизнес дает 1—2 тыс. рублей чистой прибыли в месяц. У магазинчика есть лицензия на торговлю алкоголем и табачными изделиями. Площадь объекта — 49 кв. м, торгового зала — 42.

Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

«Сплоченный и ответственный коллектив, налажен весь рабочий процесс, стандарты обслуживания и т. д., наработана база поставщиков с предоставлением скидок, мини-опт в рестораны, небольшие магазины и кафе», — пишет продавец.

Стеллажи, витрины, холодильники — все в комплекте. Операционные расходы — зарплата персоналу, коммуналка, налоги, аренда.

Фотостудии

Мечтали о собственной фотостудии? Тоже есть готовый вариант. Студия в районе площади Якуба Коласа с более чем трехлетним «стажем» работы. Здесь все готово на максималках: оборудование (вспышки, отражатель, фоны), раскрученный инстаграм-аккаунт и сайт, база постоянных клиентов. В 2020 году чистая прибыль составила 10,2 тыс. долларов.

«Студию можно использовать не только для фото- и видеосъемки, но и как арт-пространство, также для проведения мероприятий, выставок или мастер-классов. Можно работать как самому, так и с наемными сотрудниками — в штате есть обученные администратор-фотограф и smm-менеджер», — пишет продавец.

Купить салон красоты, клуб и магазин. Посмотрели, что предлагают

Фотостудия находится в здании старого завода, есть парковка, вход без ограничений круглосуточный. Составлен годовой договор аренды, с автоматическим продлением. Площадь помещения — 205,6 кв. м, высота потолков — 5,5 м. Есть четыре различных по стилю зала, в каждом есть большое окно. Арендная плата — в среднем 960 долларов в месяц, коммуналка — 60, зарплата сотрудникам — 250. Стоимость готового бизнеса — почти 18,5 тысячи долларов.

Что еще?

Кроме магазинов, заведений и салонов красоты, на Барахолке Onliner можно купить даже... небольшой завод. Например, за 60 тысяч долларов можно купить деревообрабатывающее предприятие в Витебске — даже в рассрочку. Или ленточную пилораму в Минске — за 8,5 тысячи долларов.

Также из готовых бизнесов — доставка еды, СТО в центре Минска, печатные центры и другое.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Хочется делать бизнес без особой возни на старте? Есть накопления, которые хочется вложить и быстро получить отдачу? На «Барахолке» Onliner можно купить готовый...
 
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