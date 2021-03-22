Когда нет права на ошибку. Как работают сапёры и что делать, если вы случайно нашли снаряд?

Источник материала: ОНТ

Отголоски Великой Отечественной войны слышны до сих пор – то тут, то там находят неразорвавшиеся снаряды. Так, например, еще пару лет назад боеприпасы были обнаружены даже на территории Военной академии Минска! Но все закончилось благополучно – саперы с соблюдением всех мер предосторожности вывезли снаряды на специальный полигон и уничтожили.

Максим Куль, заместитель начальника взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь: «На данный момент пока обнаружены четыре выстрела от гранатомётов РПГ-7, которые не взорвались, поэтому будем их уничтожать. Когда ведётся практическая стрельба, фиксируются все разрывы и неразрывы, и после этого происходит визуальный осмотр местности. Соответственно, визуально обнаруживаются неразорвавшиеся эти боеприпасы. Работа опасная. Обычно работает с боеприпасом один человек, все остальные просто оказывают ему помощь».

Максим Куль, заместитель начальника взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь: «С помощью накладного заряда в виде шашки тротиловой и электродетонаторов подключается к боевой линии проводной. Производится просто накладным зарядом уничтожение данного боеприпаса, то есть то, что он априори должен сделать – взорваться. Значит мы его и взрываем».

Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь: «Что касается непосредственно обнаружения взрывоопасных предметов, взрывных устройств – наиболее большой процент мы обнаруживаем артиллерийские снаряды, чуть поменьше – ручные гранаты, оружейные гранаты и небольшой процент – авиационные бомбы. Конечно, наиболее опасны авиационные бомбы».

А военных боеприпасов, доставшихся нам от истории, много – только за прошлый год в Беларуси обнаружено более 25 тысяч экземпляров. Это и снаряды Второй мировой войны, и даже те, которые сохранились после сражений с армией Наполеона. Но большинство – всё же наследство Великой Отечественной.

Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь: «Наиболее опасные районы – это районы, где проводились интенсивные боевые действия. Это Брестская область, это районы Могилёвской, Гомельской и Витебской области, где велись боевые действия в 1943-1944 году. По городу Минску – это район Национального аэропорта».

Долгие годы на неразорвавшиеся боеприпасы действовали атмосферные осадки, влажность, движение грунтов, вступали в реакции химические соединения внутри снарядов, потому и любое дополнительное воздействие на них может привести к взрыву.

Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь: «Основная задача людей, которые обнаруживают взрывоопасные предметы, это не трогать их. Это первое, а второе – обязательно позвонить «102», и довести информацию, где находится любой взрывоопасный предмет».

Для осмотра местности всегда в боевой готовности находится сапёрно-пиротехнический расчёт. Это не только личный состав и служебно-розыскные собаки, но и специальное оборудование для разведки и досмотра. На особо опасных участках специалистам помогают роботы. Всё вместе – большая команда, задача которой – наше спокойствие и безопасность.

Фото: pixabay

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