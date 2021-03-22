Как просто сэкономить электроэнергию дома? Проверьте, не допускаете ли вы этих ошибок

Источник материала: ОНТ

Если вам кажется, что свет в комнате стал тусклым – проверьте лампочки. Возможно, они запылились и их яркость уменьшилась. Очистить лампочки от пыли можно сухой тряпкой или перьевой щеткой. Такая регулярная процедура сможет избавить вас от необходимости постоянного использования дополнительных источников света и более мощных лампочек.

Не каждый знает, что можно экономить, просто используя крышки. Накрывать ими кастрюли в процессе приготовления еды – значит, существенно сокращать время закипания и затраты электроэнергии до 60%. Важно, чтобы диаметр дна кастрюли был не значительно большим, чем диаметр конфорки.

Размораживать рыбу, мясо и овощи рекомендуется естественным путём, без использования электроприборов. Например, спланировать вечером обед на следующий день и оставить продукты для разморозки в холодильнике на ночь. Также можно использовать горячую воду. Такой способ эффективнее любых микроволновок.

Не забывайте очищать контейнер пылесоса. Когда он заполнен мелким сором и пылью, то потребляет гораздо больше энергии. Чистку рекомендуется производить, если мешок заполнен на четверть.

Не забывайте, что морозильная камера не должна оставаться пустой. В таком случае, когда дверцы откроются, весь холодный воздух выйдет. А для его восстановления и повторного охлаждения камеры потребуется дополнительная энергия. И помните про своевременную разморозку – намерзший на стенках лёд существенно повышает потребление энергии.

Не допускайте запуска полупустой стиральной машины. Её рекомендуют заполнять хотя бы на две трети. А чтобы освежить одежду, можно использовать короткие режимы или стирку холодной водой. К слову, это поможет сохранить одежду в более опрятном состоянии.

Фото: pixabay

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