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Как просто сэкономить электроэнергию дома? Проверьте, не допускаете ли вы этих ошибок

22.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как просто сэкономить электроэнергию дома? Проверьте, не допускаете ли вы этих ошибок

Если вам кажется, что свет в комнате стал тусклым – проверьте лампочки. Возможно, они запылились и их яркость уменьшилась. Очистить лампочки от пыли можно сухой тряпкой или перьевой щеткой. Такая регулярная процедура сможет избавить вас от необходимости постоянного использования дополнительных источников света и более мощных лампочек. 

Не каждый знает, что можно экономить, просто используя крышки. Накрывать ими кастрюли в процессе приготовления еды – значит, существенно сокращать время закипания и затраты электроэнергии до 60%. Важно, чтобы диаметр дна кастрюли был не значительно большим, чем диаметр конфорки.

Размораживать рыбу, мясо и овощи рекомендуется естественным путём, без использования электроприборов. Например, спланировать вечером обед на следующий день и оставить продукты для разморозки в холодильнике на ночь. Также можно использовать горячую воду. Такой способ эффективнее любых микроволновок. 

Не забывайте очищать контейнер пылесоса. Когда он заполнен мелким сором и пылью, то потребляет гораздо больше энергии. Чистку рекомендуется производить, если мешок заполнен на четверть.

Не забывайте, что морозильная камера не должна оставаться пустой. В таком случае, когда дверцы откроются, весь холодный воздух выйдет. А для его восстановления и повторного охлаждения камеры потребуется дополнительная энергия. И помните про своевременную разморозку – намерзший на стенках лёд существенно повышает потребление энергии.

Не допускайте запуска полупустой стиральной машины. Её рекомендуют заполнять хотя бы на две трети. А чтобы освежить одежду, можно использовать короткие режимы или стирку холодной водой. К слову, это поможет сохранить одежду в более опрятном состоянии. 

Фото: pixabay

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Если вам кажется, что свет в комнате стал тусклым – проверьте лампочки. Возможно, они запылились и их яркость уменьшилась. Очистить лампочки от пыли можно сухой...
 
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