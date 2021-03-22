Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан

Источник материала: ОНТ

С тем, что волнует, – напрямую к представителям власти. Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан.

Уже сегодня помощник Президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк посетит 5-ю отдельную специальную милицейскую бригаду МВД в Могилеве. Завтра инспектор по Гродненской области Юрий Караев отправится в Щучин на предприятие «Автопровод».

На среду запланирована встреча главы Администрации Президента Игоря Сергеенко с железнодорожниками Осиповичского района. В четверг помощник Президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк выслушает представителей областного совета ветеранов войны и труда. А в последний день рабочей недели инспектор по Витебской области Анатолий Линевич будет работать в Новополоцком райисполкоме.

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