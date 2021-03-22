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Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан

22.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан

С тем, что волнует, – напрямую к представителям власти. Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан. 

Уже сегодня помощник Президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк посетит 5-ю отдельную специальную милицейскую бригаду МВД в Могилеве. Завтра инспектор по Гродненской области Юрий Караев отправится в Щучин на предприятие «Автопровод». 

На среду запланирована встреча главы Администрации Президента Игоря Сергеенко с железнодорожниками Осиповичского района. В четверг помощник Президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк выслушает представителей областного совета ветеранов войны и труда. А в последний день рабочей недели инспектор по Витебской области Анатолий Линевич будет работать в Новополоцком райисполкоме.

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Теги: Могилев
 
 
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С тем, что волнует, – напрямую к представителям власти. Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан.  Уже сегодня помощник...
 
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