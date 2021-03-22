День скорби белорусского народа: 22 марта – 78 лет со дня Хатынской трагедии

Источник материала: ОНТ

22 марта! Эта дата навсегда вошла в историю Беларуси как одна из самых трагических. Сегодня исполняется 78 лет со дня Хатынской трагедии. В такой же весенний день 1943-го нацисты навсегда стёрли белорусскую деревню с лица земли. В огне или от пуль погибли почти все её жители – 149 человек.

Хатынь стала символом скорби всего белорусского народа. Сегодня в мемориальном комплексе – день памяти. Поклониться жертвам и возложить цветы к Вечному огню приедут со всей страны. А накануне, поздно вечером, в Хатыни звучала молитва. В траурном митинге-реквиеме принял участие и Президент.

Кто не знает этого места! Хоть деревни с таким названием вот уже 78 лет как нет на карте. Молчаливая и пустынная Хатынь – в прямом смысле выжженная земля. Но как только сумерки начнут опускаться на деревню-невидимку, она будто оживёт и заговорит тысячами голосов.

Две тысячи пришли, чтобы почтить память полутора сотен. Хатынь – это рана, которая не заживёт никогда. Идёт время, а она рубцуется. Беларусь до сих пор носит траур по своим невинно убиенным детям.

Александр Лукашенко кладёт цветы к ногам «Непокорённого человека». Образ собирательный, а прототип – Иосиф Каминский, единственный взрослый выживший в хатынском пекле. Он ухватился за жизнь, но потерял сына. Тот умирал на его руках. Фашисты смогли лишить каждого третьего белоруса жизни, достоинства – никогда.

Президент не сдержит эмоций, а может, это просто снег… Он приехал сюда, чтобы не только почтить память, но и защитить правду о той войне.

В это до сих пор сложно поверить, но спустя десятилетия идеи нацизма снова входят в моду, а его символы превращают в знамёна. И пусть в Беларуси таких немного, но в этот траурный вечер Александр Лукашенко обратится именно к ним.

Пожалуй, каждый побывавший в этот вечер в Хатыни понимает, что такое «будто ком в горле». Почему так произошло? Как не допустить вновь? В минуты страшного отчаяния или, наоборот, самой светлой надежды, все мы смотрим в небеса, уповая на то, что кто-то услышит. Силой четырёх конфессий в Хатыни звучит Всебелорусская молитва о мире.

Тут и в самом деле неважно, какому именно молиться богу. Главное верить и помнить. В этом и есть сила белорусов.

Больше девяти тысяч сожжённых деревень, из которых 188 так и не смогли возродиться. Все они стали Хатынями. Но пока звенят колокола, жизнь продолжается. И пока небо плачет, значит, за нами есть, кому присматривать.

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