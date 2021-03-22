Гороскоп на 23 марта: беспокойный день у Близнецов, напряжённые моменты у Козерогов и романтические встречи у Львов

Источник материала: ОНТ

Звёзды обещают Овнам насыщенный и увлекательный день. Вам придётся быстро ориентироваться в сложных ситуациях. Близкие охотно вам помогут. Вечером могут нанести визит гости.

Тельцам надо полагаться на свой опыт и здравый смысл. Старайтесь проявлять во всём предусмотрительность. Вам удастся найти подход к людям, которые раньше не шли на контакт.

Беспокойный день будет у Близнецов. Руководствуйтесь своей интуицией. Ваши многие ваши решения окажутся удачными. Это удивит ваших коллег. Порадует общение с друзьями.

Ракам звёзды рекомендуют не спешить. Отнеситесь серьёзно к делам, которые для вас на первом месте. Вам нужно приложить много усилий, чтобы всё получилось.

Львы, не идите на поводу у соблазнов. Их может быть очень много. Найдите возможность восстановить силы. Романтические встречи подарят позитивные эмоции.

Рассчитывать на свои силы следует Девам. Не требуйте от окружающих слишком многого. У вас есть шанс укрепить деловые связи и договориться о сотрудничестве.

При поддержке звёзд Весы справятся со всем, что запланировали. Влияние позитивных тенденций будет заметно во всех сферах вашей жизни.

У Скорпионов появятся новые поводы для радости. Воспользуйтесь предоставленными возможностями. Не паникуйте и не огорчайтесь, если не всё получится удачно.

Стрельцы, день будет благоприятным с деловой точки зрения. Не бросайте то, что уже начали. Будьте настойчивыми. К близким людям проявите дружелюбие.

В течение дня у Козерогов могут быть напряжённые моменты. Решение профессиональных задач может занять больше времени, чем обычно. Не вступайте в дискуссии.

Водолеи настроены очень решительно. Держитесь подальше от тех, кто предлагает вам сомнительные сделки. Звёзды не советуют вам рисковать. Обратите внимание на своё здоровье.

Рыбам надо реально смотреть на происходящие события. Постарайтесь объективно оценить свои силы. Отложите обсуждение серьёзных вопросов на другой день.

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