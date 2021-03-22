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Visa, Альфа-Банк и Deal.by окажут поддержку малому бизнесу и запускают конкурс идей
22.03.2021 09:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
“На начало 2021-го года в Беларуси зарегистрировано 269 тыс. индивидуальных предпринимателей и 178 тыс. организаций. Эти люди активно развивают экономику и создают рабочие места.
Наша команда всегда в поиске проектов, где есть возможность поддержать бизнес-сообщество Беларуси. Одним из них стал конкурс “Бизнес Подъем”, который мы запустили вместе с коллегами из Deal.by и Visa. Участие в нем – это отличный шанс получить деньги на развитие своего дела и заявить о своем бизнесе на всю страну!”, – поделилась руководитель проектов по развитию массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Солоненко.
Кто может принять участие?
Юридические лица, представляющие малый бизнес. Предприниматели должны продавать/производить товары или оказывать услуги для ритейла. Поучаствовать может каждый: от продавцов смартфонов до разработчиков IT-продуктов для ритейла.
Также совместно с глобальной кампанией She’s Next от Visa разработана специальная номинация для компаний, в управлении которыми участвуют женщины.
“Во всем мире женщины активно “драйвят” экономику и создают рабочие места. По разным оценкам около 30% (со)учредителей белорусских компаний – это женщины. С прошлого года в рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa мы уделяем особое внимание развитию сообщества женщин-предпринимателей в Беларуси. Благодаря поддержке конкурса "Бизнес Подъем" мы хотим мотивировать женщин становиться лидерами и не бояться рассказывать о своих успехах”, – рассказала вице-президент, региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Украине и Молдове Светлана Чирва.
Участники могут подать заявки и в основную, и в дополнительную номинацию, чтобы повысить шансы на победу.
Как принять участие?
Как будут определяться победители?
Конкурс состоит из трех этапов. После подачи заявки, команда организаторов отбирает участников, которые лучше всего соответствуют пяти критериям по десятибалльной шкале:
Затем двадцать пять компаний, получивших максимальное количество баллов, примут участие в народном онлайн-голосовании на сайте конкурса. В следующий этап пройдут участники, которые получили больше всего голосов в этом этапе: четыре компании из основной номинации и две компании из номинации She’s Next.
Финалисты выступят на главной сцене E-commerce Day 30 апреля, где будут защищать свои проекты перед жюри. Пятеро экспертов, среди которых первые лица компаний Альфа-Банк, Visa, 21vek, av.by и Deal.by, оценят участников по описанным выше критериям по десятибалльной шкале. Победителями окажутся 4 компании, которые больше всего впечатлят экспертов.
Компания занявшая первое место получит 5000 руб. на развитие своего дела. Награда за второе место составит 3000 руб., за третье – 2000 руб. Награда победителю номинации She’s Next составит 5000 руб.
Победителей объявят 30 апреля на конференции
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Кто может принять участие?
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