Visa, Альфа-Банк и Deal.by окажут поддержку малому бизнесу и запускают конкурс идей

Источник материала: ProBusiness

Visa , Альфа-Банк и маркетплейс Deal.by запускают конкурс предпринимательских идей для малого бизнеса в Беларуси “Бизнес подъем”. Победители получат финансовую помощь на развитие своего дела. Участие в проекте бесплатное.





“На начало 2021-го года в Беларуси зарегистрировано 269 тыс. индивидуальных предпринимателей и 178 тыс. организаций. Эти люди активно развивают экономику и создают рабочие места.

Наша команда всегда в поиске проектов, где есть возможность поддержать бизнес-сообщество Беларуси. Одним из них стал конкурс “Бизнес Подъем”, который мы запустили вместе с коллегами из Deal.by и Visa. Участие в нем – это отличный шанс получить деньги на развитие своего дела и заявить о своем бизнесе на всю страну!”, – поделилась руководитель проектов по развитию массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Солоненко.

Кто может принять участие?

Юридические лица, представляющие малый бизнес. Предприниматели должны продавать/производить товары или оказывать услуги для ритейла. Поучаствовать может каждый: от продавцов смартфонов до разработчиков IT-продуктов для ритейла.

Также совместно с глобальной кампанией She’s Next от Visa разработана специальная номинация для компаний, в управлении которыми участвуют женщины.

“Во всем мире женщины активно “драйвят” экономику и создают рабочие места. По разным оценкам около 30% (со)учредителей белорусских компаний – это женщины. С прошлого года в рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa мы уделяем особое внимание развитию сообщества женщин-предпринимателей в Беларуси. Благодаря поддержке конкурса "Бизнес Подъем" мы хотим мотивировать женщин становиться лидерами и не бояться рассказывать о своих успехах”, – рассказала вице-президент, региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Украине и Молдове Светлана Чирва.

Участники могут подать заявки и в основную, и в дополнительную номинацию, чтобы повысить шансы на победу.

Как принять участие?

Заполните форму до 31 марта на сайте конкурса и расскажите о своем бизнесе и планах по его развитию.

конкурса и расскажите о своем бизнесе и планах по его развитию. Прикрепите бизнес-план с описанием идеи, ее стоимостью, вариантами подрядчиков и прогнозируемым эффектом от внедрения.

Сделайте пост об участии в конкурсе на официальной странице компании в Instagram с упоминанием аккаунтов-партнеров @business.deal.by, @alfabankby @visabelarus и хештегом #бизнесподъем

Как будут определяться победители?

Конкурс состоит из трех этапов. После подачи заявки, команда организаторов отбирает участников, которые лучше всего соответствуют пяти критериям по десятибалльной шкале:

Анкета заполнена корректно, информация полная. Компания имеет четкое позиционирование на рынке и идею. Участник производит или реализует качественный продукт или услуги. Компания имеет прописанный и внушающий доверие план развития бизнеса. Участник планирует внедрять новые технологии (или уже это делает).

Затем двадцать пять компаний, получивших максимальное количество баллов, примут участие в народном онлайн-голосовании на сайте конкурса. В следующий этап пройдут участники, которые получили больше всего голосов в этом этапе: четыре компании из основной номинации и две компании из номинации She’s Next.

Финалисты выступят на главной сцене E-commerce Day 30 апреля, где будут защищать свои проекты перед жюри. Пятеро экспертов, среди которых первые лица компаний Альфа-Банк, Visa, 21vek, av.by и Deal.by, оценят участников по описанным выше критериям по десятибалльной шкале. Победителями окажутся 4 компании, которые больше всего впечатлят экспертов.

Компания занявшая первое место получит 5000 руб. на развитие своего дела. Награда за второе место составит 3000 руб., за третье – 2000 руб. Награда победителю номинации She’s Next составит 5000 руб.