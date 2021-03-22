В России назвали пять лучших смартфонов последних лет

Источник материала: Tut.by

Роскачество назвало пятерку лучших, по мнению организации, смартфонов последних четырех лет. Об этом говорится на сайте компании.



Galaxy S10+

В таблице приводится общий рейтинг смартфонов, вышедших в период с 2018 по 2021 годы. Устройства сравниваются по нескольким параметрам: камера, производительность, дисплей, цена — из этих оценок получается общий балл. В пояснении к таблице говорится: «Производители снижают цены на проверенные флагманы прошлых лет, поэтому можно значительно сэкономить».

На первом месте с общей оценкой в 4,04 балла оказался Samsung Galaxy S10+ из 2019 года. Устройство, по версии Роскачества, все еще отличается хорошим качеством фото и видеозаписи, достаточным временем автономной работы, удобным меню, качеством звука в наушниках, а также работой GPS-навигатора.

Далее, на втором месте, стоит iPhone 11 Pro Max (2019 год), Samsung Galaxy Note20 Ultra 2020 года выпуска — на третьей строке, на четвертом месте — новинка Samsung Galaxy S21 Ultra , а на пятом — флагман iPhone 12 Pro Max .

Напомним: недавно в Роскачестве также составили список из лучших, по их мнению, самых современных смартфонов.