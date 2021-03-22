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В России назвали пять лучших смартфонов последних лет
Источник материала: Tut.by
Роскачество назвало пятерку лучших, по мнению организации, смартфонов последних четырех лет. Об этом
В таблице приводится общий рейтинг смартфонов, вышедших в период с 2018 по 2021 годы. Устройства сравниваются по нескольким параметрам: камера, производительность, дисплей, цена — из этих оценок получается общий балл. В пояснении к таблице говорится: «Производители снижают цены на проверенные флагманы прошлых лет, поэтому можно значительно сэкономить».
На первом месте с общей оценкой в 4,04 балла оказался
Далее, на втором месте, стоит
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В таблице приводится общий рейтинг смартфонов, вышедших в период с 2018 по 2021 годы.
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