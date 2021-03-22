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Новый «почти флагман» Xiaomi показался на фото до анонса. Известны характеристики
Источник материала: Tut.by
Xiaomi готовится к анонсу нового почти флагманского смартфона под названием Mi 11 Lite. В Сеть попали «живые» фото с распаковкой девайса, а также информация о его основных технических характеристиках. Об этом пишет издание
Первую порцию фотографий опубликовал известный инсайдер Roland Quandt. Кадры позволяют оценить общий дизайн Mi 11 Lite в нескольких цветах корпуса. Позже на YouTube появился ролик, в котором финальную версию телефона распаковывают и делятся первыми впечатлениями.
Также известно, что аппарат получит экран на 6,55 дюйма (FHD+) с матрицей AMOLED и частотой 90 Гц. Процессором выступит Snapdragon 732G, оперативной памяти установят 6 ГБ, постоянно на выбор будет 64 или 128 ГБ. Аккумулятор, предположительно, сможет похвастаться объемом в 4250 мА·ч. В активе окажется и 33-ваттная проводная зарядка.
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Точная дата анонса смартфона пока не называется, но с учетом нескольких крупных «сливов» финальных версий девайса его показ вряд ли заставит долго ждать.
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Первую порцию фотографий опубликовал известный инсайдер Roland Quandt.
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