Новый «почти флагман» Xiaomi показался на фото до анонса. Известны характеристики

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового почти флагманского смартфона под названием Mi 11 Lite. В Сеть попали «живые» фото с распаковкой девайса, а также информация о его основных технических характеристиках. Об этом пишет издание Gizmochina .

Italian store already selling Xiaomi Mi 11 Lite. pic.twitter.com/wyl0LJLpEm — Roland Quandt (@rquandt) March 22, 2021

Первую порцию фотографий опубликовал известный инсайдер Roland Quandt. Кадры позволяют оценить общий дизайн Mi 11 Lite в нескольких цветах корпуса. Позже на YouTube появился ролик, в котором финальную версию телефона распаковывают и делятся первыми впечатлениями.

Также известно, что аппарат получит экран на 6,55 дюйма (FHD+) с матрицей AMOLED и частотой 90 Гц. Процессором выступит Snapdragon 732G, оперативной памяти установят 6 ГБ, постоянно на выбор будет 64 или 128 ГБ. Аккумулятор, предположительно, сможет похвастаться объемом в 4250 мА·ч. В активе окажется и 33-ваттная проводная зарядка.

По информации интернет-магазина Technosell, версия Xiaomi Mi 11 Lite в комплектации 6 ГБ и 128 ГБ стоит порядка 320 евро.

Точная дата анонса смартфона пока не называется, но с учетом нескольких крупных «сливов» финальных версий девайса его показ вряд ли заставит долго ждать.