пишет Еврорадио. Вопрос возник в связи с санкциями МОК: в декабре Международный олимпийский комитет ввел ряд ограничений для НОК Беларуси. Поводом стало то, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации". В феврале главой НОК стал Виктор Лукашенко, который сменил на этом посту отца. Одновременно Лукашенко-младший оставил пост помощника президента по нацбезопасности — перестал быть госслужащим. Но руководство МОК это не убедило — в международном олимпийском комитете не признали полномочия Виктора Лукашенко, а также избрание в НОК Дмитрия Баскова, и санкции сохранили,Еврорадио.





"Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично", — прокомментировал ситуацию Виктор Лукашенко. Комментарий прозвучал накануне в эфире белорусского телевидения.





Лукашенко-младший считает, что отдельные пункты "были сугубо политизированные, и в будущем мы этот вопрос разрешим".





По словам главы НОК, делегация Беларуси на играх в Токио будет состоять из приблизительно 200 человек ­— "это спортсмены, тренеры, медперсонал и технические сотрудники". Уже завоевано 74 лицензии, планируется более 100.





Сам Виктор Лукашенко, как глава НОК, попасть на игры скорее всего не сможет. Одно из введенных ограничений — это запрет на посещение им Олимпиады, его не аккредитуют.





Помимо официальной делегации, выступить на играх в Токио планирует и ряд спортсменов, пострадавших от репрессий белорусского режима. В декабре в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС) говорили, что таких атлетов 10.





"Если они пройдут квалификацию, у них будет возможность выступать под нейтральным флагом либо под флагом новой Беларуси", — говорил тогда исполнительный директор БФСС Александр Опейкин.





Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.