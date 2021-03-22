ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Лукашенко: "наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн"

22.03.2021 09:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко заявил, что белорусские спортсмены в Токио будут выступать под государственным флагом.

Вопрос возник в связи с санкциями МОК: в декабре Международный олимпийский комитет ввел ряд ограничений для НОК Беларуси. Поводом стало то, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации".  В феврале главой НОК стал Виктор Лукашенко, который сменил на этом посту отца. Одновременно Лукашенко-младший оставил пост помощника президента по нацбезопасности — перестал быть госслужащим. Но руководство МОК это не убедило — в международном олимпийском комитете не признали полномочия Виктора Лукашенко, а также избрание в НОК Дмитрия Баскова, и санкции сохранили, пишет Еврорадио.

"Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично", — прокомментировал ситуацию Виктор Лукашенко. Комментарий прозвучал накануне в эфире белорусского телевидения.

Лукашенко-младший  считает, что отдельные пункты "были сугубо политизированные, и в будущем мы этот вопрос разрешим".

По словам главы НОК, делегация Беларуси на играх в Токио будет состоять из приблизительно 200 человек ­— "это спортсмены, тренеры, медперсонал и технические сотрудники". Уже завоевано 74 лицензии, планируется более 100.

Сам Виктор Лукашенко, как глава НОК, попасть на игры скорее всего не сможет. Одно из введенных ограничений — это запрет на посещение им Олимпиады, его не аккредитуют.

Помимо официальной делегации, выступить на играх в Токио планирует и ряд спортсменов, пострадавших от репрессий белорусского режима. В декабре в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС) говорили, что таких атлетов 10.

"Если они пройдут квалификацию, у них будет возможность выступать под нейтральным флагом либо под флагом новой Беларуси", —  говорил тогда исполнительный директор БФСС Александр Опейкин.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко заявил, что белорусские спортсмены в Токио будут выступать под государственным флагом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый «почти флагман» Xiaomi показался на фото до анонса. Известны характеристики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by