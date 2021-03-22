Турецкая лира рухнула после увольнения главы ЦБ

Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Такое решение президента Турции шокировало инвесторов, которые высоко оценили недавнюю денежно-кредитную политику центрального банка страны. В какой-то момент лира была лучшей валютой развивающихся рынков в 2021 году. Теперь же лира упала на 14 процентов по отношению к доллару, почти до исторического минимума,Лента.ру.