Лавров призвал отказаться от контролируемых Западом платежных систем и найти альтернативу доллару

Санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной технологической самостоятельности.

заявлении на сайте МИД РФ. Об этом говорится вМИД РФ.





По слова Лаврова, США считают своей задачей ограничить возможности технологического развития России, а также Китая.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - сказал российский министр.

Он призвал перейти к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару.

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией. В частности, из-за поддержки Украины.