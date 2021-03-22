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Янчевский: «ПВТ сможет обеспечить все процессы цифровизации, в которых нуждается Беларусь»

22.03.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский в эфире телеканал СТВ рассказал о том, что ПВТ сможет обеспечить все процессы цифровизации, в которых нуждается Беларусь.




- На сегодняшний день все мировое сообщество борется с отмыванием средств, с вопросами финансирования терроризма. Были приняты соответствующие соглашения между государствами, были разработаны стандарты, практики, есть группа разработки финансовых мер по борьбе с отмывание денег (ФАТФ – Ред.). Беларусь очень аккуратно и добросовестно ко всему этому относится. Но если есть такая сфера, как крипта, то и здесь были приняты решения нашим президентом. То, что именно Администрации ПВТ был поручен контроль над деятельностью резидентов Парка высоких технологий, связано с опытом прошлых лет и с доверием государства к нам и в целом к IT-обществу. Я думаю, что мы будем этим заниматься при активном сотрудничестве с госструктурами: Нацбанком, КГК, правоохранительными органами. Тем более, что одно перетекает в другое: финансовые операции – это и банковская сфера, и криптобиржа, которые связаны с платежными системами, - проинформировал Янчевский.

Он добавил, что не с точки зрения организации управления, а непосредственно исполнения, Парк высоких технологий сможет обеспечить почти все процессы цифровизации и проекты, в которых нуждается Беларусь.

- И причем это не просто теоретические компетенции. Наши резиденты уже делали подобное, многие проекты действуют в Беларуси, а другие – в зарубежных странах, где требовательно относятся к IT-продуктам и где наши резиденты побеждали в жесткой конкуренции. Почти по всем сферам нашим компаниям есть что предложить. Но тут должно быть встречное движение со стороны госструктур, предприятий и самих резидентов. Мы этому продолжим способствовать, - заявил Янчевский.

По словам Янчевского, зарубежные страны будут всегда бороться за IT-компании.

- Беларусь пока что побеждает в конкуренции за инвесторов, резидентов и капитал. Мы видим, что наши соседи пытаются создавать условия лучше, чем у нас. Некоторые, к сожалению, прямо заявляли о том, что хотят воспользоваться той непростой ситуацией, которая была в Беларуси. Но у них это пока не получается. Самое интересное, что по мере роста ПВТ, который изначально считался зоной с низкими налогами, стали расти и продолжат это налоговые поступления. И причем очень существенно: на сегодняшний день это уже более сотни миллионов рублей. Когда мы говорим об IT-отрасли, в частности ПВТ, то всегда имеем в виду, что те решения, которые принимались президентом и та благоприятная политика, проводимая в отношении IT, преследовала основную цель – приносить пользу стране и каждому человеку, - под ожил Янчевский.
 
 
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Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский в эфире телеканал СТВ рассказал о том, что ПВТ сможет обеспечить все процессы цифровизации, в которых...
 
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