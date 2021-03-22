Милиция проверяет сообщение о минировании минского предприятия

Проверяется сообщение о минировании ОАО «Крион» на ул. Серова, 8, передает телеграм-канал «Милиция Минска».



Фото: ОАО «Крион»

На электронную почту предприятия около 6:00 22 марта поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

На место выбыли сотрудники милиции, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация.

«Крион» является специализированным предприятием по выпуску продуктов разделения воздуха: кислорода, азота, аргона как в жидком, так и в газообразном состоянии, а также пищевых, поверочных и технических газовых смесей. Первые очереди были введены в действие в 1956 году.