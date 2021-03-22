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Медики присоединились к протестам в Мьянме, погибших уже почти 250 человек

22.03.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье, 21 марта, врачи и студенты-медики присоединились к протестам против военных, которые захватили власть в Мьянме.

Медики присоединились к протестам в Мьянме, погибших уже почти 250 человек

Протест медиков, в частности, прошел в городе Мандалай. На демонстрацию вышли более 100 работников больниц и аптек, а также студенты, передает «Немецкая волна». Протестующие держали в руках плакаты с изображением арестованной лауреатки Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника. С начала протестов в Мьянме погибло уже 247 человек.

 
 
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В воскресенье, 21 марта, врачи и студенты-медики присоединились к протестам против военных, которые захватили власть в Мьянме.
 
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