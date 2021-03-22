В Минске продолжится суд над топ-менеджерами «Белгазпромбанка»

Суд над топ-менеджерами ОАО «Белгазпромбанк» продолжат 22 марта.





Открытое судебное разбирательство по уголовному делу проходит в суде Московского района Минска. Сегодня прокурор продолжит оглашение обвинений.

Суд начался 17 февраля. На скамье подсудимых восемь человек, включая Виктора Бабарико. Семеро из них находятся под стражей, Алексей Задойко — под домашним арестом.