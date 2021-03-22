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В Минске продолжится суд над топ-менеджерами «Белгазпромбанка»
Источник материала: Навiны
Суд над топ-менеджерами ОАО «Белгазпромбанк» продолжат 22 марта.
Открытое судебное разбирательство по уголовному делу
Суд начался 17 февраля. На скамье подсудимых восемь человек, включая Виктора Бабарико. Семеро из них находятся под стражей, Алексей Задойко — под домашним арестом.
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Суд над топ-менеджерами ОАО «Белгазпромбанк» продолжат 22 марта.
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