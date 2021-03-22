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Милиция проверяет очередное сообщение о минировании. Что на этот раз?
Источник материала: Onliner
Сегодня около 6:00 часов на почту предприятия «Крион», занимающегося производством кислорода, азота и аргона в жидком и газообразном состоянии, поступило электронное сообщение о заложенном взрывном устройстве,
На место выбыли сотрудники милиции. Предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация.
— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание, — подчеркнули в пресс-службе.
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Сегодня около 6:00 часов на почту предприятия «Крион», занимающегося производством кислорода, азота и аргона в жидком и газообразном состоянии, поступило...
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