Милиция проверяет очередное сообщение о минировании. Что на этот раз?

Источник материала: Onliner

Сегодня около 6:00 часов на почту предприятия «Крион», занимающегося производством кислорода, азота и аргона в жидком и газообразном состоянии, поступило электронное сообщение о заложенном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

На место выбыли сотрудники милиции. Предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание, — подчеркнули в пресс-службе.