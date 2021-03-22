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Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

22.03.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран, запуск которой был перенесен с 20 марта, стартовала с космодрома Байконур.

Примерно через девять минут разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 09:07. Выведение южнокорейского аппарата CAS500-1 "Фрегатом" на целевую орбиту займет чуть более часа. Примерно с 11:35 до 11:37 ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 13:13 до 13:43 - второй.

Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании "Главкосмос пусковые услуги", проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока "Фрегат", передает ТАСС.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники ДЗЗ GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправились первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.

 
 
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран, запуск которой был перенесен с 20 марта, стартовала с космодрома Байконур.
 
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