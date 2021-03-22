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Опубликован новый рейтинг WTA: две белоруски находятся в топ-15

22.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко сохранили свои позиции в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации), сообщает Sputnik.




Саснович на прошлой неделе уступила во втором круге турнира в Санкт-Петербурге россиянке Дарье Касаткиной и опустилась в рейтинге на одну строку - 98-ю (863 балла). Также с этих соревнований из-за проблем со здоровьем снялась белоруска Вера Лапко. Она не смогла доиграть до конца поединок против румынки Жаклин Кристиан. Сейчас Лапко занимает 279-е место (238).

Арина Соболенко располагается на 8-й позиции (4815), как и несколько недель назад. Виктория Азаренко находится на 15-м месте (3665). Расположение в турнирной таблице у этих спортсменок не изменилось.

Топ-3 также остался неизменным: лидирует австралийка Эшли Барти, за ней японка Наоми Осака, на третьей строчке румынка Симона Халеп.

В парном разряде у белорусок все также неплохо: Соболенко возглавляет рейтинг (9145), Азаренко - 26-я (3547), Саснович - 44-я (2315), Лидия Морозова находится на 89-м месте (1130).
 
 
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Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко сохранили свои позиции в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации), сообщает Sputnik.
 
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