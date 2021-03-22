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«Крион» заминирован? Идет проверка
Источник материала: Партизан
Сообщение о минировании столичного предприятия проверяется милицией. Проводится эвакуация
Об этом
Сообщение о минировании поступило в понедельник около 6.00 утра на электронную почту предприятия.
— На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация, — сообщили в столичной милиции.
Также отмечается, ведомство приносит извинения за неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.
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Сообщение о минировании столичного предприятия проверяется милицией. Проводится эвакуация
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