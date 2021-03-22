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В Минске 87-летнего графа Прушинского шесть часов продержали в милиции

22.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске 87-летнего графа Прушинского шесть часов продержали в милиции

  • 22.03.2021, 10:10
В Минске 87-летнего графа Прушинского шесть часов продержали в милиции
Александр Прушинский.
Фото Радыё «Рацыя»

Он хочет, чтобы Беларусь жила лучше.

Днем 21 марта на площади Независимости у Красного костела был задержан Александр Прушинский, более известный как «граф Прушинский». Мужчина раздавал листовки по случаю скорого Дня Воли, пишет nn.by.

Раздавать листовки графу удалось 15-20 минут, после чего его задержали милиционеры. Мужчину отвезли в Первомайское РУВД, где продержали шесть часов.

«Я не первый раз задержан, Я знаю, как себя вести с милиционерами. Я им говорю: не важно, кто управляет страной, пусть ваш Александр Григорьевич, пусть не он, но благосостояние людей должно расти. В Сингапуре за 40 лет уровень жизни вырос в четыре раза, в Эстонии за 26 лет — в три раза. А мы стоим на месте. У нас продукты дороже, чем в Польше, а там зарплаты вы сами знаете какие», - говорит Александр Прушинский

Граф Прушинский говорит, что в милиции неоднократно звучало «Жыве Беларусь». «Ни один, ни два и не три раза. Я предлагал милиционерам сфоткаться со мной как с кандидатом в президенты, но они боялись».

На мужчину был составлен протокол, сам Прушинский не помнит, по какой именно статье будет суд.

«У Лукашенко плохо три вещи: он не любит частный бизнес, хочет всем управлять сам и не любит поляков», - говорит Прушинский.

Александр Прушинский родился в 1934 году на Гродненщине, а потом с семьей эмигрировал в Канаду. В Беларусь вернулся в начале 1990-х. Несколько раз пытался стать кандидатом в президенты, но не регистрировали даже его инициативную группу. Не так давно Александр Прушинский получил белорусский паспорт. Александр Прушинский происходит из графского рода Прушинских.

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Теги: Минск
 
 
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