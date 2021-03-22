Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, как понять кота и правильно ему ответить 22.03.2021, 10:07

Многие владельцы котов признаются, что им трудно оценить внутреннее состояние питомца.

Хозяева не понимают, что животные пытаются передать своим мяуканьем, кроме того, что они явно «чего-то хотят», пишет «Новое время» . При этом люди довольно хорошо понимают вокализацию собак. Неужели коты глупее?

Новые научные исследования предлагают множество доказательств того, что коты обладают высокоразвитыми социально-когнитивными навыками, ничем не уступающими способностям собак. Ученые установили, что домашние кошки эволюционировали и начали довольно хорошо понимать язык человека. Осталось и владельцам уяснить, что хотят нам сказать кошки и как им правильно отвечать.

Признание в любви

Вы когда-нибудь замечали, как ваш кот медленно моргает, когда он полностью расслаблен? Это один из способов показать, как сильно он вас любит. Так почему бы не дать питомцу понять, что вы тоже любите его, используя «кошачий язык»? В следующий раз, когда вы увидите своего кота расслабленным, посмотрите ему в глаза и медленно моргните. Скорее всего, он тоже моргнет в ответ! Ваши чувства взаимны!

Маркер доверия

Коты осторожные животные и, как многим кажется, высокомерные. Ведь довольно часто можно наблюдать, как кот демонстративно ложится рядом, поворачиваясь к вам задом. Но дело отнюдь не в высокомерии и противности вашего кота. Подставляя вам «свой тыл», он неосознанно демонстрирует полное доверие.

Кошачий нос

Кошки обычно приветствуют друг друга носами, слегка соприкасаясь ими. Согните указательный палец, присядьте и медленно вытяните руку навстречу коту. Скорее всего кот подойдет и слегка дотронется к костяшке, чтобы поприветствовать вас. Ну а если у вас с котом очень доверительные отношения, вы даже можете подставить ему свой настоящий нос. Такое приветствие тоже отлично работает.

Говорите тише

При разговоре с кошкой лучше всего говорить мягким тоном, ведь у этих животных очень чувствительный слух. Так что не удивляйтесь, если коты убегают, когда вы говорите с ними тоном армейского сержанта.

Кошачье мяуканье

В отличие от собак, которые могут бесконечно лаять из-за множества причин, коты мяукают гораздо реже и, обычно, чтобы обратить на себя внимание. Поэтому, когда ваш кот мяукает, уделите ему и его потребностям больше времени: он ведь не так часто просит этого.

Мяукать или отвечать «по-человечески»?

Все хозяева делятся на два типа: те, которые отвечают кошке на «ее» языке, и те, которые говорят с котами, как с людьми. Одна из уникальных особенностей взаимодействия человека и кошки — именно это использование людьми кошачьей вокализации. Хотя многие люди разговаривают со своей собакой и часто используют что-то вроде игривого детского тона, владельцы собак редко лают и рычат на свою собаку. Тем не менее, многие владельцы кошек мяукают и мурлыкают в ответ своим питомцам. Какие ответы больше нравятся кошкам, пока неизвестно. Зато психологи многое могут сказать о хозяевах, исходя их манеры общения с котом:

молодые владельцы чаще, чем пожилые, имитируют кошачьи вокализации

владельцы, которые чаще играют со своей кошкой, также чаще используют кошачьи вокализации

владельцы, которые реагируют на мяуканье незнакомых кошек, с большей вероятностью взаимодействую со своей собственной кошкой на «ее» языке

люди с более высоким уровнем образования реже используют кошачьи вокализации и с большей вероятностью разговаривают со своей кошкой, как с человеком. Ученые предполагают, что люди с более высоким уровнем образования склонны «проявлять более сильное антропоцентрическое отношение к своим домашним животным», что приводит к менее частой имитации вокализации.

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