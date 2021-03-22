Почему инфляция в планах правительства одна, в статистике — вторая, а по ощущениям — третья?

Источник материала: Салiдарнасць

Дорожает жизнь или дешевеет? Белорусы запутались. А мы попытались разобраться. Коротко и понятно объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Напомните, какие там цифры?

В 2020-м году инфляция с переменным успехом росла с сентября. В декабре этот показатель составил 7,4%. В итоге годовые прогнозы получились выше планируемых — 7,4% вместо «не более 5%».

На 2021 правительство снова предусмотрело инфляцию в 5%. Хотя уже по результатам января (7,7%) и февраля (8,7%) совершенно очевидно, что и новые планы невыполнимы.

Интересно, что сами белорусы, согласно опросам, в ноябре 2002 года полагали, что инфляция превышает 10%, а на будущий год прогнозировали ее в районе 11%. Новые данные по ощущаемой и ожидаемой инфляции ожидаются по итогам марта, и остается только гадать, какие цифры теперь назовут респонденты.

Почему прогнозные показатели по инфляции в 2021-м году так расходятся с реальностью?

Главная причина — в самом механизме планирования. Планы на следующий год начинают готовиться приблизительно в начале лета, проходят согласование во всех инстанциях и ближе к концу года принимают вид подписанных документов.

Обычно речь идет о двух документах: «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь» (на будущий год) и «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь». Они утверждаются указами президента. А вот механизмов корректировки этих документов нет.

— И даже когда становится очевидным, что заложенные цифры выполнить невозможно, чиновник из Совета Министров или Нацбанка не может сказать, что теперь план надо пересмотреть. Мол, кто он такой, чтобы пересматривать планы, утвержденные указом президента? — говорит Вадим Иосуб.

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