Это самый продаваемый электрокар в мире, который опередил даже Tesla Model 3

Источник материала: Onliner

Китайская компания Wuling опубликовала статистику продаж своего крохотного электрокара Hong Guang Mini EV. В январе — феврале жители Китая (модель продается только там) купили 56 тысяч экземпляров Hong Guang Mini EV. Таким образом, теперь это самый продаваемый электромобиль текущего года.

В одном только январе китайский бренд продал 36 тысяч экземпляров городского электрокара. Для сравнения, Tesla реализовала в первый месяц 21,5 тысячи Model 3. При этом «китаец» продается только у себя на родине, а Tesla — по всему миру. В феврале объемы продаж этих двух моделей составили 20 тысяч и 13,7 тысячи соответственно. Model 3 сейчас находится на втором месте среди самых продаваемых EV на планете.

Крохотный китайский электромобиль создавался при участии специалистов SAIC Motor, Wuling Motors и даже General Motors. В Китае Hong Guang Mini EV стоит всего от 4,5 тысячи долларов. Запас хода модели составляет 170 км. Автомобиль дебютировал летом минувшего года, и никто не ожидал такого успеха. Китайцы не исключают начала поставок в другие регионы.

К слову, на китайском рынке уже есть компактные и очень дешевые электромобили, которые, хотя и продаются хорошо, до мировых лидеров недотягивают. Если посмотреть на историю бензиновых машин, то, вопреки логике, ультрадешевые модели никогда не становились популярными. Например, Tata Nano за 2500 долларов не смог стать лидером в Индии, а на других рынках его вообще никто не покупал.